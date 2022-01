Toekomstige AirPods kunnen ruisonderdrukking regelen met codewoord

Wanneer het op draadloze oordopjes aankomt, dan zijn AirPods nog altijd de beste keuze. Apple wil altijd kijken hoe ze bestaande producten kunnen verbeteren. In die context lijkt er een interessante optie te zijn om ruisonderdrukking te regelen met een codewoord.

En dat zou eigenlijk heel erg slim zijn. Hoe vaak heb je wel niet de AirPods in en geniet je van je rust, terwijl iemand in je huishouden iets tegen je zegt. Of een collega op werk. Dan zou zo’n codewoord een uitkomst bieden, zodat die persoon gewoon iets tegen je kan zeggen.

AirPods met codewoord om ruisonderdrukking

Dus als je in zo’n situatie zit, dan zou je in de toekomst je codewoord kunnen delen met de mensen die jou dierbaar zijn. Als het patent wat Apple heeft aangevraagd dan wordt verwerkt in toekomstige AirPods, dan schakelt het de ruisonderdrukking uit en is het mogelijk om makkelijker te communiceren. Eigenlijk is dat echt een briljant idee. Het geeft je namelijk de mogelijkheid om helemaal in je eigen wereld te zitten en niet bang hoeft te zijn als iemand die belangrijk voor je is praat en je dat niet hoort.

Dat is namelijk iets dat ik vaak heb met headsets en AirPods met ruisonderdrukking. Ondanks dat ik dan met werk er op zit, ben ik nog altijd bezig om me bewust te zijn van mijn omgeving. Als iemand iets aan me vraagt, is het vervelend als ik niet antwoord. Als dit patent dus in een toekomstig product wordt verwerkt, dan geef je makkelijk je codewoord aan collega’s en kunnen zij dat inzetten als het echt nodig is. Dan moet je alleen wel goede afspraken maken over wanneer het codewoord ingezet mag worden. Voor de vraag wil je koffie is het belangrijk, want koffie, maar voor de laatste roddel hoef je niet gestoord te worden.

Duurt nog wel even

Uiteraard duurt het altijd even voordat zo’n patent uiteindelijk in een product wordt verwerkt, dus de aankomende update van de AirPods gaan het nog niet krijgen. Maar het idee is dus echt heel slim. Tot die tijd moeten je collega’s en huisgenoten flink zwaaien of heel hard roepen voor je aandacht.