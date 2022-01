Gekkenhuis in Cupertino: Tim Cook al meer dan een jaar gestalkt

Apple heeft een tijdelijk contactverbod toegewezen gekregen voor een vrouw die Tim Cook stalkt. De vrouw beweert getrouwd te zijn met de CEO, bedreigde hem en kwam zelfs naar zijn huis in Palo Alto.

Het contactverbod wordt uiteraard niet zomaar aangevraagd. Door middel van verschillende documenten wordt duidelijk dat Tim Cook inmiddels al ruim een jaar last heeft van de vrouw.

Tim Cook al een jaar gestalkt

“Onberekenbaar, bedreigend en bizar”, zo beschrijft Apple het gedrag van een 45-jarige vrouw die Tim Cook als sinds eind 2020 lastigvalt. Het begon destijds met meerdere tweets waarin ze de CEO haar bedpartner noemde. Daarbij zou ze hem ook meerdere malen een e-mail hebben gestuurd met foto’s van geweren, kogels en MacBooks.



till 13:00 PM ( Military hour) , I notify you both unfollow each other. I can smell, see, and feel you both.

Tim Cook is my bed MAN!😍👊🤦‍♂️, My husband, My Twins' Daddy. Stop doing that shit! — Julia Lee Cook (@JuliaLeeChoi1) October 31, 2020

Afgelopen donderdag vroeg Apple een contactverbod aan en het bedrijf kreeg deze een dag later ook toegewezen. Door die aanvraag wordt de situatie aan het licht gebracht en is te zien waar Tim Cook het afgelopen jaar mee te maken heeft gehad. De vrouw claimt dat hij de vader is van haar tweeling, heeft neppe bedrijven opgezet met Cook als actieve executive en stond zelfs voor zijn huis in Palo Alto.

Dat laatste is misschien nog wel het meest bizarre van allemaal. De vrouw besloot namelijk om naar het huis van de Apple CEO te rijden met de auto. Zelf komst ze uit Virginia, wat ongeveer 4250 kilometer van Californië verwijderd is. Om daar te komen moest de vrouw dus minimaal 39 uur in de auto zitten. Eenmaal aangekomen bij het huis vroeg beveiliging haar te vertrekken, en dat deed ze. Al kwam ze later wel terug, waardoor de lokale politie in moest grijpen.

Apple krijgt contactverbod toegewezen

Dankzij het contactverbod moet de Amerikaanse vrouw minimaal 182 meter bij een Apple werknemer uit de buurt blijven. Ook mag ze geen geweer meer bezitten en is ze verbannen van alle Apple-gerelateerde locaties. Het is haar logischerwijs dus ook verboden in de buurt van het huis van Tim Cook te komen.

Zoals gezegd gaat het om een tijdelijk verbod. Vanaf 29 maart wordt dit verbod opgeheven. De vrouw moet zich dan melden in de rechtbank.