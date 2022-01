Tim Cook ziet potentie Metaverse en zou er zelfs in investeren

De metaverse is een digitale omgeving waarin je kunt vertoeven en bedrijven zijn er dol op. Nu reageert ook Tim Cook op de potentie daarvan. De grote vraag is nu natuurlijk of Apple iets gaat doen met die nieuwe omgeving. Als we de geruchten mogen geloven, dan werkt het bedrijf namelijk aan een eigen AR/VR-bril.

De toekomst ligt in de metaverse. Dat is een boodschap die we de laatste maanden vaker te horen krijgen van veelal Amerikaanse bedrijven. Het bedrijf achter Facebook gelooft er zelfs zo sterk in, dat het z’n naam aanpaste naar Meta. Maar hoe zit dat met andere bedrijven, zoals Apple? Tim Cook laat nu van zich horen.

Tim Cook over de metaverse

Tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers laat Tim Cook weten zeer geïnteresseerd te zijn in deze ontwikkeling. Ook meldt Cook dat het bedrijf al veel doet met augmented reality. “We zijn een bedrijf dat handelt in innovatie”, is een deel van het vage antwoord dat de CEO vaak geeft op vragen over dit onderwerp.

Dit keer voegde Cook iets duidelijks aan zijn antwoord toe. Apple ziet namelijk “veel potentie” in de metaverse en zal “investeringen doen” waar het bedrijf dat nodig acht. Uiteraard is het zo dat Apple of Cook hiermee niets officieel bevestigen, maar één ding is in elk geval duidelijk: het bedrijf doet wel iets met de technologie.

En hoe zit het met die headset?

Wanneer Cook vragen ontvangt over dit onderwerp, dan verwijst de baas van Apple heel snel naar augmented reality-apps in de App Store. Die apps gebruik je dan op je iPad of iPhone en nog niet op een headset die al dan niet afkomstig is van de iPhone-maker. Over het bestaan van de headset rept Cook echter geen woord.

Ondanks dat draait de geruchtenmolen wel overuren als het gaat om die AR/VR-headset. Die moet namelijk ergens tussen 2023 en 2025 gaan verschijnen, mits de technologie en de bevoorradingsketen dat toelaten. Het apparaat wordt ook niet goedkoop en gaat naar verluidt meer dan 1.000 dollar kosten.

