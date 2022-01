The Tragedy of Macbeth komt naar Apple TV+ en dit kun je verwachten

The Tragedy of Macbeth is de eerste nieuwe film die in 2022 naar Apple TV+ komt. Wij vertellen je wat je van de bijzondere titel kunt verwachten.

Het verhaal van Macbeth is al heel oud. Het is de kortste en misschien wel bloederigste tragedie van William Shakespeare. Hij schreef het verhaal tussen 1603 en 1607 en is deels gebaseerd op de geschiedenis van de Schotse koning Macbeth. Het stuk is al in meerdere versies in het theater en op het witte doek geweest en nu komt regisseur Joel Coen met een nieuwe film.

Dit is The Tragedy of Macbeth

In The Tragedy of Macbeth zien we Denzel Washington en Frances McDormand in de hoofdrollen. Daarnaast zijn er ook rollen voor Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling en Brend Gleeson.

Zelf beschrijft Apple TV+ The Tragedy of MacBeth als volgt: “Denzel Washington en Frances McDormand schitteren in de gedurfde en felle aanpassing van Joel Coen – een verhaal over moord, waanzin, ambitie en toornige sluwheid.” Die ambitie kunnen we ook al terugzien in de eerste trailer van de productie. Deze kun je met recht mysterieus noemen.

Als je de trailer van The Tragedy of Macbeth bekijkt, vallen je een aantal dingen meteen op. Als eerste de film in zwartwit wat meteen zorgt voor een dramatischer effect. Daarnaast is ook de beeldverhouding anders, want in plaats van 16:9 lijkt het beeldformaat 4:3, waardoor het dus veel smaller is. Zack Snyder paste eerder hetzelfde trucje door bij Justice League.

Lovende recensies

Macbeth is al sinds 25 december in de internationale bioscopen, dus verschillende mensen hebben de film al kunnen zien. Dat betekent dus ook al dat de eerste recensies en publiekscores binnen zijn. Die zijn echt geweldig te noemen tot nu toe. De Apple TV+-film heeft een Metascore van 89 en percentage van 83 op Rotten Tomatoes. Ook op IMDb doet de film het redelijk goed, want daarop scoort het een 7,5.

Recensenten zijn dus lovend over de film. Ann Hornaday van The Washington Post geeft de film zelfs vier uit vier. “Het verhaal voelt zowel oud of nieuw, vooral wanneer het wordt geanimeerd door het kunstenaarschap en de acute intelligentie die hier te zien is.” Ook Jocelun Noveck geeft de film een vier uit vier. “Het maakt niet uit hoe vervloekt of ongelukkig het zogenaamde Schotse toneelstuk is in de theatergeschiedenis, de sterren in deze film lijken op één lijn te staan.”

Je moet nog wel even wachten op de film, want op 14 januari kun je ‘m zien op Apple TV+.