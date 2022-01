The Morning Show krijgt ook derde seizoen op Apple TV+

Apple gaat opnieuw verder met The Morning Show. De dramaserie op Apple TV+ krijgt dit jaar ook een derde seizoen.

The Morning Show is een van de grote titels op Apple TV+. De show was een van de grootste namen tijdens de release van de streamingdienst van Apple. Inmiddels zijn er al twee seizoen gepasseerd. Nu vindt Apple het tijd voor een derde.

Een andere showrunner voor The Morning Show

Apple TV+ kiest voor een nieuw seizoen. Wel komt er een kleine verandering. De serie krijgt een nieuwe showrunner. Iemand anders krijgt dus de touwtjes in handen.

Charlotte Stoudt is nu de nieuwe showrunner. De vrouw heeft een meerjarige deal getekend bij de streamingdienst, meldt Variety. “Ik kijk er naar uit om samen te werken met Apple TV+ en The Morning Show. De cast wordt geleid door de fenomenale Jennifer Aniston en Reese Witherspoon. Kerry, Mimi, Michael en de teams van Media Res, Hello Sunshine en Echo Films hebben een geweldige wereld gecreëerd dat zowel heerlijk als provocerend is.”

Ook Matt Cherniss, hoofd programmering Apple TV+ is maar al te blij met een nieuw deel van The Morning Show. “We zijn verheugd dat Charlotte deze buitengewone personages meeneemt in seizoen drie en ondertussen kijkt naast de magie die de cast blijft brengen in de boeiende wereld van ochtendtelevisie.

Nieuwe series op Apple TV+

Apple TV+ deed het nieuws zelf uit de doeken via een persbericht. Daarin ging het wat meer in wat de streamingdienst dit jaar te bieden heeft. Zo vertelde het dat de nieuwe series WeCrashed, The Afterparty, Fraggle Rock, Severance en Suspicion er aan komen. Daarnaast kondigde het in het bericht aan dat er nieuwe seizoen komen van Servant, Mythic Quest, Ted Lasso, Physical, Truth Be Told en The Morning Show.

We moeten waarschijnlijk nog wel even wachten op het nieuwe deel, aangezien Apple TV+ nog geen releasedatum deelt.