T-Mobile duidelijk over Private Relay: ‘Apple is zelf de schuldige’

Wellicht merkte je op dat iCloud Private Relay uitstaat als gebruiker van het T-Mobile-netwerk. De provider reageert nu op de kwestie en wijst met zijn vinger naar Apple. Het bedrijf laat weten niet verantwoordelijk te zijn voor het feit dat dit onderdeel van iCloud niet goed werkt op je iPhone.

Gisteren kwam in het nieuws dat het onderdeel iCloud Private Relay niet fatsoenlijk werkt op netwerken van T-Mobile. En met ‘niet fatsoenlijk’ bedoelen we ‘helemaal niet’. Daardoor kunnen iOS 15-gebruikers hun gegevens niet afschermen voor derden, terwijl dat nou juist het idee achter Private Relay is.

T-Mobile reageert op probleem Private Relay

Binnen de instellingen van de iCloud Private Relay kun je lezen dat dit komt doordat de provider mogelijk het internetverkeer monitort. En dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat er een functie als ouderlijk toezicht actief is. Maar nu laat T-Mobile weten dat dit niet de schuld van het bedrijf is.

Het probleem ligt namelijk bij Apple, aldus de telecomprovider. Er zit mogelijk een bug in de software van iOS 15.2, die ervoor zorgt dat iCloud Private Relay uitgeschakeld wordt. Had je de dienst voor het updaten aanstaan, dan werd die door het updateproces automatisch uitgeschakeld. Dat is de verklaring van T-Mobile.

Probleem ligt dus bij Apple

Het bedrijf wil sterk benadrukken dat het probleem dus niet bij T-Mobile, maar bij Apple ligt. De informatie is reeds gedeeld met de iPhone-maker, dus wellicht is er snel een oplossing aanstaande. Wel bevestigt de onderneming dat wanneer je functies als ouderlijk toezicht gebruikt, iCloud Private Relay uitgeschakeld wordt.

iCloud Private Relay is een nieuw onderdeel dat sinds de bèta van iOS 15 beschikbaar is voor gebruikers. Met de optie is het mogelijk het internetverkeer af te schermen voor derde partijen. Zo kunnen websites en apps je niet volgen. En bedrijven als Apple en je provider kunnen dat ook niet meer doen na activatie.

9to5Mac