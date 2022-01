Slecht nieuws voor miljoenen T-Mobile klanten: prijs gaat omhoog door KPN

Heb jij een glasvezel-abonnement van T-Mobile met een hoge internetsnelheid? Dan kun je mogelijk een flinke prijsverhoging verwachtingen. Het telecombedrijf gaat voor miljoenen huishoudens de prijs opschroeven, en legt de schuld bij concurrent KPN.

T-Mobile heeft vandaag een nieuwe prijslijst onthuld. Wat opvalt is dat het bedrijf de prijzen in bepaalde gebieden heeft verhoogd. Het gaat daarbij vooral om plekken waar KPN recentelijk glasvezel heeft aangelegd. Volgens T-Mobile rekent hun concurrent flinke prijzen om daar gebruik van te kunnen maken. Deze extra kosten worden vervolgens doorberekend aan de consument.

KPN rekent ‘buitensporige’ tarieven

In Nederland zijn er verschillende partijen die glasvezelnetwerken in handen hebben. KPN is de grootste met ruim drie miljoen aangesloten huishoudens. Andere aanbieders mogen hier gebruik van maken, maar dan moet daar uiteraard wel voor betaald worden. T-Mobile maakt gebruikt van die mogelijkheid, maar is niet blij met de prijzen.

In sommige gebieden zijn de tarieven volgens T-Mobile echter ‘buitensporig’. Volgens de Chief commercial officer van het bedrijf kunnen ze zelfs met hun beste aanbod niet concurreren met de prijzen die KPN in datzelfde gebied aanbiedt. In sommige gebieden rekent KPN zelfs 36 euro per maand voor een 1 gigabit-verbinding. Dit is al meer dan het reguliere tarief dat T-Mobile rekent voor deze snelheid.

T-Mobile klanten zijn de dupe

Volgens T-Mobile betalen ze op andere netwerken een derde tot de helft van het bedrag dat KPN rekent. De telecomaanbieder is daar niet blij mee, en ook voor klanten is het zeer vervelend. Door deze ongelijkheid moeten miljoenen T-Mobile klanten 15 euro per maand meer betalen voor hun internet dan klanten die ergens anders wonen.

In veel gebieden is het dus totaal niet interessant om voor T-Mobile te gaan. Toch blijft het bedrijf ook daar hun diensten aanbieden. Dit is om een statement te maken. De aanbieder wil de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten zien dat de ongereguleerde breedbandmarkt tot een oneerlijke situatie leidt. Het ACM ontkent dit niet en werkt momenteel aan een ontwerpbesluit. Hierin wordt gekeken of de markt niet toch gereguleerd moet worden, zoals in het verleden al het geval was.

KPN reageert op prijsverhoging

