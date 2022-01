T-Mobile blokkeert activatie iCloud Private Relay-functionaliteit

Telecomprovider T-Mobile blokkeert het activeren van de iCloud Private Relay-functionaliteit voor mensen met een recente iOS-versie. Dat betekent dat die mensen hun surfgedrag dus niet kunnen afschermen voor derde partijen. De provider kan te allen tijde zien wat je uitspookt op het internet wanneer je je iPhone gebruikt.

iCloud Private Relay is nog in bèta en staat niet standaard aan. Gebruikers moeten de optie dus handmatig activeren. T-Mobile-gebruikers lopen daar snel tegen een blokkade aan, aangezien die telecomprovider de functie actief blokkeert. Dat blijkt onder meer uit een tweet van deze Twitter-gebruiker.

T-Mobile blokkeert internetfunctie

T-Mobile reageert niet op de tweet, maar binnen de instellingen van iOS staat wel een Learn more-knop. Apple legt op die pagina uit dat je provider het verkeer in de gaten houdt of filtert, waardoor Private Relay niet werkt. Het kan zijn dat je dan bijvoorbeeld een functie als ouderlijk toezicht geactiveerd hebt (of dat is ooit voor je gedaan).



En dat is best zuur, aangezien iCloud Private Relay een soort VPN is die je surfgedrag geheim houdt voor Apple en je provider. Ook kan geen enkele persoon of website je herkennen wanneer je internet op je iPhone gebruikt. Je hebt hiervoor wel een abonnement nodig op iCloud Plus, maar dat vinden weinig gebruikers erg.

Kritiek op de functionaliteit

Maar dan moet die functie wel werken, natuurlijk. Dat dit probleem zich nu voordoet, is niet vreemd. Onder meer T-Mobile en Vodafone spraken zich eerder negatief uit over iCloud Private Relay. Volgens de bedrijven kan de functie een negatief effect hebben op de markt en de potentiële innovatie.

Niet alle T-Mobile-klanten lijken momenteel last te hebben van de blokkade. Sommige gebruikers laten weten dat ze er alsnog gebruik van kunnen maken. Het is dus niet duidelijk of dit met opzet gebeurt of dat alleen enkele markten hier last van hebben. De telecomprovider heeft hierover nog geen reactie gegeven.

