Apple TV+ laat trailer zien van langverwachte serie Suspicion

In 2022 heeft Apple TV+ weer een hoop te bieden. Een van de grote series wordt Suspicion. Apple deelt nu de eerste trailer.

2021 met recht een succes worden genoemd voor Apple TV+. Goed, het loopt natuurlijk nog ver achter op concurrenten als Disney+ en Netflix, maar de dienst boekte wel de nodige successen. Zo wist komedieserie Ted Lasso verschillende grote prijzen in de wacht te slepen zoals een Emmy Award en een Golden Globe. Ook in het nieuwe jaar komen er weer een flink aantal nieuwe series en oude bekenden met een nieuw seizoen. Zo zien we binnenkort al Suspicion.

Suspicion komt naar Apple TV+

Suspicion is een van de grote series die al redelijk snel naar Apple TV+ komt. In deze show heeft niemand minder dan Uma Thurman de hoofdrol die je waarschijnlijk ken uit Kill Bill en Pulp Fiction. Naast deze ster zien we nog een aantal andere mooie namen. Wat te denken van Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Georgina Campbell (Black Mirror) en Elizabeth Hensttridge (Agents of S.H.I.E.L.D.).

Apple TV+ beschrijft Suspision zelf als volgt: “Als de zoon van een prominente Amerikaanse zakenvrouw wordt ontvoerd uit een hotel in New York, ligt de verdenking al snel op vier op het oog doodnormale Britten die op dat moment aanwezig waren. Zij bevinden zich in een trans-Atlantisch kat-en-muis-spel met The National Crime Agency en de FBI om hun onschuld te bewijzen. De grote vraag is wie schuldig is en wie echt op de verkeerde plaats op het verkeerde moment was.

Niet helemaal nieuw

Suspision is overigens niet helemaal nieuw. De serie is gebaseerd op de Israëlische serie False Flag. Dus als je die gezien hebt, kun je wellicht wat gelijkenissen herkennen.

Niet alleen voor de schermen zien we grote namen in de serie. Ook op de achtergrond werken mensen die hun strepen hebben verdiend. Zo is de showrunner van de serie Rob Williams die eerder verantwoordelijk was voor Man in the High Castle dat je kun zien op Amazon Prime Video.