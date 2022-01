Strijd Apple en Ericsson lijkt in Europa volledig uit de hand te lopen

De strijd tussen Apple en Ericsson kent voorlopig zijn einde niet. Nu slepen de bedrijven elkaar voor de rechter in Europa. Dit heeft te maken met patenten die over 5G-technologie gaan. Eerder voerden de techreuzen al strijd op Amerikaans grondgebied, maar daar willen ze het dus niet bij laten.

Apple en Ericsson liggen al een flinke tijd met elkaar in de clinch. In 2015 waren er bijvoorbeeld ook al verschillende rechtszaken die over en weer gingen. En daarna was er strijd over 5G-patenten in de Verenigde Staten. Nu willen de bedrijven het ook nog eens uitvechten in Europa; het mag wat kosten, allemaal.

Apple vs. Ericsson

Volgens de website Juve Patent zijn de rechtszaken ingediend in twee Europese landen, namelijk Nederland en Duitsland. Daarnaast zette het bedrijf ook een rechtszaak op tegen Apple in Brazilië. Dit komt bovenop de zaken die al in de Verenigde Staten lopen. En Apple zit ondertussen ook niet stil.

Apple heeft namelijk een nieuwe rechtszaak aangespannen in de Verenigde Staten, bij de ITC (United States International Trade Commission). Die organisatie beschermt consumenten aldaar en handhaaft het mededingingsrecht ter voorkoming van monopolistische praktijken van allerlei bedrijven.

Ruzie om 5G-patenten

Ericsson claimt dat Apple patenten gebruikt die het niet mag gebruiken zonder geldige licentie. Andersom wil de iPhone-maker voorkomen dat het Zweedse bedrijf producten mag importeren binnen de Verenigde Staten. Ondertussen zette het bedrijf uit Cupertino ook een rechtszaak op in Mannheim, een stad uit de deelstaat Baden-Württemberg te Duitsland.

In de ITC-documenten staat dat Apple bereid is alle juridische strijd te laten varen wanneer Ericsson bereid is de strijd te staken. Daarnaast heeft het bedrijf aan de rechtbank gevraagd wat een redelijk licentiebedrag is. Het wachten is nu tot de bedrijven verdere actie ondernemen of dat de rechters uitspraak doen in één van de vele rechtszaken die nu lopen.

Juve Patent