Prachtig geanimeerd en vol met sterren: ‘Luck’ komt naar Apple TV+

Apple TV+ is zeker net de streaming service met de meeste content. Maar als het aankomt op kwaliteit, dan zit je bij de service vaak wel goed. Nu is bekendgemaakt dat de film Luck op de service wordt uitgebracht.

Daar moet je alleen nog wel even op wachten. De film Luck komt namelijk pas in augustus van 2022 uit op Apple TV+. Ondanks dat het nog zover van ons is verwijderd, is er genoeg om enthousiast over te worden.

Luck op Apple TV+

Een trailer van Luck voor Apple TV+ ontbreekt helaas nog, maar wel weten we dus wanneer de film uitkomt. Ook waar de film over gaat. Het vertelt het verhaal van Sam Greenfield, die de ongelukkigste persoon van de wereld is. Hoe dat gemeten wordt, dat is nog even de vraag, maar blijkbaar is het zo. Gelukkig is er hoop voor Sam. Want op een dag ontdekt ze vanuit het niets het Land of Luck. Blijkbaar is dat in de sterren geschreven . Daar moet ze samengaan met magische beesten om haar ongeluk om te draaien naar geluk. Dat klinkt allemaal heel erg vrolijk en braaf.

Interessanter is echter wie de acteurs zijn die de verschillende stemmen van de personages inspreken in Luck. Ten eerste heb je Eva Noblezada die je wellicht kent van Hadestown en Miss Saigon die de stem van Sam verzorgt. Het zijn echter de andere namen die bekender zijn. Zo heb je Simon Pegg van Mission Impossible, Shaun of the Dead en Hot Fuzz die de stem verzorgt van Bob. Bob is een zwarte kat die erg veel geluk heeft en Sam bijstaat. En dan heb je nog ene Whoopi Goldberg die de stem verzorgt voor het hoofd van de beveiliging van de Land of Luck. Goldberg is niet de enige actrice met een Oscar die aan deze Apple TV+ lancering meewerkt. Ook heb je Jane Fonda. Met haar twee Oscars is ze de perfecte persoon om de stem van een draak in te spreken. Die draak is overigens de CEO van het bedrijf Good Luck.

Andere stemmen

De andere stemmen voor Luck op Apple TV+ worden verzorgt door acteurs en actrices als John Ratzenberger, Eva Noblezada, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue en Adelynn Spoon. Op 5 augustus kun je gaan ontdekken of de film een beetje de moeite waard is.