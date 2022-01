‘Slimme bril van Apple in staat zich aan de gebruiker aan te passen’

Apple heeft dankzij de U.S. Patent and Trademark Office een nieuw patent in handen, dat heel handig kan zijn voor zijn AR/VR-bril. Het betreft een zeer technisch patent, waarin gelukkig behapbare informatie staat. Zo benoemt het bedrijf onder meer een bril met lenzen die zich aan de gebruiker aanpassen.

De voorgestelde lenzen verzamelen gegevens over de ogen van de drager van de bril, waarna die de optiek automatisch aanpast. Gedurende het gebruik van de bril wordt deze constant bijgesteld. Zo heb je als gebruiker dus altijd scherp zicht op de situatie en hoef je zelf nergens meer aan te denken met d5e bril op je hoofd.

Apple-bril voor VR en AR

Het is nog niet helemaal duidelijk wat Apple hier precies mee wil doen. Echter, er doen zich nu al maandenlang geruchten over een AR/VR-bril waar het bedrijf mogelijk achter de schermen aan werkt. De kans is aanwezig dat de iPhone-maker deze technologie wil gebruiken voor in de bril die virtual en augmented reality ondersteunt.

Het voordeel van een bril met augmented reality is dat informatie over de werkelijkheid geplaatst wordt. Daardoor kun je nog steeds zien wat er om je heen gebeurt. Ondertussen krijg je bijvoorbeeld notificaties in beeld, in je ooghoek, bijvoorbeeld. En kun je zoiets als routenavigatie gebruiken zonder je telefoon te gebruiken.

Bril met speciale lenzen

Als je dan ondertussen niet je eigen bril onder een tweede bril hoeft te dragen, dan is dat natuurlijk heel fijn. Zo kun je de bril voor langere tijd dragen, ook al is dat niet helemaal de bedoeling. Hoe lang je de bril precies draagt, dat maakt voor het idee niet uit. Want de AR/VR-bril zit comfortabeler wanneer het de enige bril is die je op dat moment draagt.

Dit klinkt allemaal heel mooi, maar dergelijke technologie zorgt ervoor dat we de bril van Apple voorlopig niet hoeven te verwachten. Naar verluidt verschijnt de AR/VR-bril niet voor 2025. Apple heeft er zelf ook nog niets over bekendgemaakt, maar ziet wel de waarde in van augmented reality als platform.

