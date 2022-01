Je Samsung-televisie is binnenkort hét alternatief voor een gameconsole

De Consumer Electronic Show 2022 (CES 2022) staat op het punt te beginnen. Waar veel bedrijven vanaf vandaag laten weten wat ze van plan zijn, komt Samsung alvast met een groot voorproefje.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf maakt namelijk bekend wat het tijdens CES 2022 precies gaat doen. Zo wordt bijvoorbeeld bekend dat jouw Samsung-televisie binnenkort zomaar eens hét alternatief voor de gameconsole kan worden.

Samsung-televisies ondersteunen gamediensten

Bepaalde televisies van Samsung, zoals de nieuwe modellen die dit jaar verschijnen, worden voorzien van twee nieuwe gamediensten. Vanaf dit jaar zullen zowel Google Stadia als Nvidia GeForce Now te gebruiken zijn op de apparaten. Hierdoor wordt je Smart TV dus het ideale alternatief voor een console. Naast die eerste twee diensten zal Utomik, een vrij onbekende, ook toegevoegd worden aan de Gaming Hub.

Er is op dit moment nog niet heel veel bekend over de ontwikkeling. Het enige wat we weten is dat de applicaties daadwerkelijk naar de televisies van Samsung komen. Of Google Stadia ook 4K-ondersteuning biedt is bijvoorbeeld nog niet bekend. Bij Nvidia GeForce Now is dat iets beter in te schatten, gezien de app alleen de resolutie aanbiedt aan Shield TV.

Een nieuwe Gaming Hub

Google Stadia, Nvidia GeForce Now en Utomik worden onderdeel van de Samsung Gaming Hub. Het platform, op de televisies van het bedrijf, moet ervoor zorgen dat liefhebbers makkelijk nieuwe games kunnen ontdekken. Op dit moment zijn de drie diensten eraan verbonden, maar dat worden er volgens Samsung zelf snel meer. Het i officieel niet nar buiten gebracht, maar je kunt hierbij denken aan Xbox Game Pass en PlayStation Now.

Naast diensten als Google Stadia zullen de Samsung televisies uiteraard ook fysieke consoles ondersteunen. Nieuw is wel dat de controllers van die consoles uiteindelijk ook te gebruiken zijn op de clouddiensten. Je bent als gamer dus niet genoodzaakt om een gloednieuwe controller aan te schaffen, maar kunt gewoon met je oude vertrouwde gear gaan werken.