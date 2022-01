Problemen met iCloud, iMessage en meer diensten? Je bent niet alleen!

Heb je de afgelopen uren gemerkt dat bepaalde Apple-diensten, zoals iMessage en iCloud, niet werken? Dat kan kloppen! Er waren namelijk problemen met de servers, waardoor sommige digitale producten dus niet beschikbaar waren. Het kan zijn dat je gedurende de dag nog tegen wat kleine hikken aanloopt.

We leven steeds meer in een digitale wereld. Dat neem je voor lief op het moment dat alles goed werkt op je smartphone of computer. Je kunt bij je bestanden in de cloud, speelt moeiteloos muziek af en verstuurt je vrienden wat berichten. Maar zodra iets niet werkt, dan merk je dat vrijwel meteen. Dat is namelijk heel irritant.

iMessage en meer vertonen kuren

En dan realiseer je je ineens hoe afhankelijk je bent geworden van die digitale producten. Veel van je communicatie en mediaconsumptie is daarvan afhankelijk. Ook je belangrijke bestanden staan in de cloud. Nu heb je soms nog wel toegang tot die bestanden, omdat je dan een lokale back-up op je computer hebt staan. Maar iets online opslaan of moeten downloaden, lukt dan niet.

Mensen die van verschillende Apple-diensten gebruikmaken, zoals iMessage, werden de afgelopen uren weer even met hun neus op de feiten gedrukt. Op de statuspagina van Apple was duidelijk te zien dat iCloud‌ Backup, ‌iCloud‌ Mail, ‌iCloud‌ Storage Upgrades, iCloud.com, iMessage en Game Center tijdelijk niet beschikbaar waren.

Problemen zijn opgelost, maar…

De pagina wordt constant geüpdatet. Op moment van schrijven staan alle bolletjes gelukkig in het groen. Dat betekent dat alle diensten naar verwachting moeten werken. Of dat ook echt zo is, dat bepaalt de gebruiker uiteindelijk. Het kan namelijk zijn dat je nog tegen wat digitaal gehik aanloopt waar je niets aan kunt doen.

Het kan zijn dat je nog niet kunt inloggen bij bepaalde diensten. En het kan ook gebeuren dat bepaalde berichten nog niet arriveren; bij jou of je gesprekspartner(s). Mocht je nog steeds problemen tegenkomt, dan kun je daarover contact opnemen met Apple. In veel gevallen is geduld echter een schone zaak.

Apple