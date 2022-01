Signify introduceert nieuwe Philips Hue-lampen en functionaliteiten

Signify onthult vandaag, door middel van een persbericht, nieuwe producten uit zijn Philips Hue-lijn. Het aanbod aan slimme verlichting wordt uitgebreid met lampen voor binnen en voor buiten.

Naast de nieuwe verlichting, zoals de Philips Hue Inara-wandlamp, komt het bedrijf ook met nieuwe functionaliteiten voor zijn bestaande verlichting. Hierdoor wordt het creëren van een ontspannende of romantische sfeer in huis, volgens het bedrijf zelf, een stukje makkelijker gemaakt.

Philips Hue introduceert nieuwe lampen

Het aanbod van Philips Hue is zojuist uitgebreid door Signify. Het moederbedrijf achter de slimme verlichting brengt namelijk twee nieuwe lampen op de markt. Het gaat om twee lampen die bedoeld zijn voor buitengebruik.

De Philips Hue Inara-wandlamp combineert het beste van beide werelden. Althans, zo laat Signify het overkomen in het persbericht. Dit model weet dankzij een vintage-uitstraling en de slimme functionaliteiten van Philips Hue, oud en nieuw met elkaar te combineren. De zwarte lantaarn beschikt over warm-wit licht dat te dimmen is, zodat je de juiste sfeer neer kunt zetten.

Dit model, dat overigens gemaakt is van roestvrijstaal, brengt ook aardig wat sfeer in je tuin. Dat heeft onder andere te maken met de hoogte van deze lamp (25cm). Hierdoor is hij makkelijk tussen de planten en bloemen te zetten, waardoor je best wel veel kunt spelen met de uitstraling van je tuin. Zeker gezien de lampen zelf niet alleen warm licht, maar ook gekleurd licht uitstralen.

Romantische of ontspannen sfeer in huis

Zoals gezegd heeft Signify niet alleen nieuwe lampen op de markt gebracht. Het bedrijf brengt ook meer sfeer naar een ieder die beschikt over Philips Hue. Dat doet het bedrijf door nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan de bijbehorende app. Het gaat om de zogeheten Candle en Fireplace effecten die de sfeer in huis naar een hoger niveau moeten tillen.

Deze effecten maken gebruiken van nieuwe hardware-mogelijkheden, waardoor een gezellige open haard of brandende kaarsen nagemaakt kunnen worden. Op die manier wordt de sfeer in huis net een beetje gezelliger. De effecten worden in het eerste kwartaal van dit jaar uitgerold en zijn voor alle Philips Hue-lampen te gebruiken. Al tillen de nieuwe generatie lampen de effecten dus wel naar een hoger niveau.

Philips Hue: prijzen en beschikbaarheid

De effecten in de Hue-app verschijnen in het eerste kwartaal en zijn volledig gratis te gebruiken. Dat laatste geldt natuurlijk niet voor de twee nieuwe lampen van het bedrijf. De Inara Filament wandlamp is vanaf 8 februari 2022 beschikbaar voor de prijs van €99,99.

Wil je liever aan de slag met de Philips Hue Calla sokkellamp? Deze tik je voor €139,99 op de kop en is ook vanaf 8 februari 2022 te gebruiken.