Nieuwe iPad Pro mogelijk voorzien van M2-chip, maar niet van MagSafe

Aan het einde van het jaar komt er mogelijk een nieuwe versie van de iPad Pro uit die een belangrijke functie laat liggen, zoals het nu lijkt. Een informatielekker laat weten dat het Pro-model waarschijnlijk wel de Apple M2-chipset krijgt. Maar er bestaan nog wat vraagtekens over de ondersteuning voor draadloos opladen.

De aankomende iPad Pro-update verschijnt waarschijnlijk in twee versies. Eén variant krijgt dan een scherm van 11-inch, terwijl de andere een scherm van 12,9-inch krijgt. De verwachting is dat Apple de nieuwe modellen tijdens de najaarspresentatie aankondigt. Die presentatie vindt in de herfst plaats, meestal in oktober.

iPad Pro met M2, zonder MagSafe?

Dat blijkt uit een tweet van het account @dylandkt. Dit is een informatielekker die het in het verleden vaker bij het juiste eind had. In zijn tweet schrijft de persoon dat de “M2 iPad Pro deze herfst verschijnt”. De nieuwe modellen worden daarmee onderdeel van de grootste Apple-line-up ooit, aldus Mark Gurman van Bloomberg.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The M2 iPad Pro is coming in the Fall. I have heard nothing but concerns from multiple sources with regards to its Wireless Charging/MagSafe capabilities. All iPad Pro models will have a MiniLED display. AirPods Pro 2 are also on track for a Fall release. — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

Daarnaast maakt het account ook nog melding van MagSafe. Zoals het er nu naar uitziet, ondersteunt de M2 iPad Pro die functionaliteit niet. De informatielekker schrijft dat diegene “alleen maar zorgen hoorde van meerdere bronnen” over draadloos opladen. Waarschijnlijk moeten de Pro-modellen het dus zonder die mogelijkheid doen.

Het zijn geruchten

Omdat we met geruchten te maken hebben, kan het altijd zijn dat Apple andere plannen heeft dan nu duidelijk is. Het is dus niet zo dat dit vaststaat; maar het ligt nu wel in de lijn der verwachting. Eerder werd er gesproken over een glazen logo op de achterkant van de iPad Pro, waarmee draadloos opladen gerealiseerd kon worden.

Daarnaast zijn er nog wat andere geruchten over de iPad Pro. Zo moet het 11″-model een mini-LED-display krijgen, net zoals de 12,9″-versie. Bovendien moeten alle modellen van de Pro in de toekomst dergelijke schermen krijgen. En dat komt dan weer overeen met wat analist Ming-Chi Kuo onlangs meldde.

Twitter