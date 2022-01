Poetsen in stijl: Oral-B introduceert drie nieuwe iO-borstels voor je iPhone

Tijdens de CES 2022 heb je vele verschillende gadgets die worden aangekondigd. Bij gadgets denk je wellicht niet gelijk aan tandenborstels, maar Oral-B weet op dat gebied al een paar jaar te verrassen. Deze keer zijn er drie nieuwe iO-borstels voor je iPhone onthuld.

Het idee van deze nieuwe slimme tandenborstels is dat je beter poetst en dus een schoner gebit hebt. Sinds 2020 maakt Oral-B gebruik van de iO-line, waarmee je via een connectie op je iPhone kunt zien hoe goed je poetst. En met deze nieuwe tandenborstels moet dat nog beter gaan worden.

Nieuwe Oral-B iO-borstels voor je iPhone

In 2022 kun je dus drie nieuwe slimme tandenborstels verwachten die je kunt koppelen aan je iPhone. Wanneer je budget niet al te groot is, dan kun je straks kiezen voor de iO4 en de iO5. Dat zijn volgens Oral-B nieuwe instapmodellen en ideaal wanneer je gewoon een goede elektrische tandenborstel wil. Deze producten zijn voorzien van verschillende modi om te poetsen. En wanneer je meer dan twee minuten poetst, dan viert de tandenborstel een feestje door regenbooglichtjes te laten shinen. een extra motivatie dus om goed te poetsen. Daarnaast kun je via je smartphone real-team bijhouden hoe je je tanden poetst. Deze nieuwe producten moeten ergens begin dit jaar uitkomen. Ze zijn beschikbaar in de kleuren wit, zwart, roze, blauw en lavender-paars. In de Verenigde Staten krijgen deze een adviesprijs van zo’n 100 dollar.

Daarnaast komt Oral-B ook met de iO10. Dit is zeg maar het nieuwe vlaggenschipmodel van het bedrijf, die uiteraard ook gekoppeld kan worden aan je iPhone. Deze wordt beschreven als de ‘ultimate oral health coach’. Het komt er op neer dat hij gewoon heel erg goed je tandenpoetst. Via de app kun je perfect bijhouden hoe je je tanden verzorgt en krijg je real-time feedback. Mocht je vanaf dag één willen poetsen, dan is er een speciale website geopend, waarop je kunt aangeven dat je interesse hebt. Wat dat betreft lijkt het op een nieuwe lancering van een Apple-product.

Verbeteringen

Tijdens verschillende testen heeft Oral-B laten weten dat gebruikers van een iO-tandenborstels diverse verbeteringen kennen. Zo wordt het tandvlees in een week een stuk gezonder, wordt er tot zes keer meer plak verwijderd, wordt het aantal bloedingen van het tandvlees met een drievoud verkleind en was bij 83 procent van de gebruikers met ongezond tandvlees na 8 weken dat probleem verholpen.