Oprah Winfrey uitvoerend producent Sidney Poitier documentaire

Afgelopen vrijdag overleed de Amerikaanse acteur Sidney Poitier op 94 jarige leeftijd. Hij was een legendarische Afro-Amerikaanse acteur, die op vele gebieden baanbrekend heeft gewerkt. En nu is bekendgemaakt dat hij het onderwerp is van een nieuwe documentaire van Oprah Winfrey.

Deze Sidney Poitier-documentaire van Oprah Winfrey zou al meer dan een jaar in ontwikkeling zijn, dus is zeker niet alleen naar aanleiding van zijn overlijden. De documentaire wordt gemaakt in samenwerking met Apple.

Oprah Winfrey werkt mee aan Sidney Poitier documentaire

Hoewel Oprah Winfrey als neem het meest opvallende is van deze Sidney Poitier documentaire, is ze zeker niet de persoon die alle touwtjes in handen heeft. Als uitvoerend producent merkt ze vooral mee aan het project. De documentaire wordt in elkaar gedraaid door Reggie Hudlin. Hij heeft in het verleden films gemaakt als House Party en The Black Godfather. Ook is hij vaak de uitvoerend producent geweest van de NAACP Image Awards.

Poitier is zoals gezegd een legendarische Afro-Amerikaanse acteur, die de eerste winnaar met Afro-Amerikaanse achtergrond van de Academy Awards, oftewel de Oscars. Dat deed hij 1958 voor zijn rol in de film Lillies of the Field. Daarmee was hij een groot voorbeeld voor andere acteurs met een Afro-Amerikaanse achtergrond. Zoals bijvoorbeeld Oprah Winfrey zelf. Zij werd in 1985 genomineerd voor een Best Supporting Actress-Oscar voor haar rol in The Color Purple.

Nog even wachten

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat de documentaire van Sidney Poitier het daglicht gaat zien. De kans is daarbij groot dat hij te zien is via Apple TV+, aangezien hij door Apple Original Films wordt uitgebracht. Wanneer hij precies gaat verschijnen en in hoeverre we de stempel van Oprah Winfrey gaan zien is nog even afwachten. Wil je meer lezen over alles dat te maken heeft met Apple TV+? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.