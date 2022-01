Ontwikkelaar PUBG: Battlegrounds klaagt Apple aan wegens kopieën

Sinds deze week is PUBG: Battlegrounds extra in de aandacht. De Battle Royale-game is namelijk op de spelcomputers en de pc gratis te spelen.

Maar dat is niet het enige dat er valt te melden over PUBG: Battlegrounds. Het bedrijf achter de game, Krafton Inc, heeft namelijk een rechtszaak aangespannen tegen Apple en Google wegens kopieën van de game in de verschillende App Stores.

PUBG: Battlegrounds-ontwikkelaar klaagt Apple en Google aan

Er is een rechtszaak aangespannen in de Verenigde Staten tegen de twee bedrijven. Volgens Krafton Inc. is PUBG: Battlegrounds oorspronkelijk in 2017 gelanceerd. De game wordt gezien als de inspiratiebron van de verschillende Battle Royale-games die volgden. Zonder deze game was de kans klein dat games als Fortnite en Call of Duty: Warzone zouden zijn gemaakt. Succes zorgt er immers voor dat anderen volgen. Maar in sommige gevallen is er sprake van simpelweg jatwerk. En dat zou volgens de ontwikkelaar het geval zijn met de game Free Fire.

Free Fire is een game die volgens Krafton Inc een tijdje na PUBG: Battlegrounds werd uitgebracht op de App Stores van Apple en Google. De game zou daarbij bepaalde assets van de laatstgenoemde hebben gejat en op die manier de game hebben gekopieerd. Apple en Google zouden daar weer van hebben geprofiteerd. Zo zou de game alleen al in de eerste drie maanden van 2021 een omzet van 100 miljoen dollar hebben gedraaid. Krafton Inc zou in december hebben aangegeven dat de verkoop van de game stopgezet moest worden. Daar is geen gehoor aan gegeven. Daarom is nu besloten om een rechtszaak te openen.

Verkoop moet gestopt worden

Krafton Inc wil nu alsnog dat de verkoop van de kopie van PUBG: Battlegrounds wordt stopgezet. Daarnaast is het nu ook op zoek naar een vergoeding voor de gemiste inkomsten van de game, omdat consumenten de kopie konden kopen.