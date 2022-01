Nieuwe MacBook Air voorzien van ‘aanzienlijk snellere M2-chip’

Apple brengt dit jaar een nieuwe MacBook Air op de markt met een aanzienlijk snellere Apple Silicon-chip. Dat is het nieuws dat betrouwbare bron Mark Gurman afgelopen weekend naar buiten heeft gebracht.

Gurman, die actief is als technologie journalist bij het Amerikaanse Bloomberg, heeft de voorspelling gedaan in zijn wekelijkse nieuwsbrief Power On. Al spreekt hij over meer zaken dan de snellere processor alleen.

MacBook Air krijgt snellere M2-chip

Wanneer hij precies komt weet Mark Gurman niet te melden, maar dat de nieuwe MacBook Air in 2022 verschijnt staat vast. De journalist bespreekt in zijn wekelijkse nieuwsbrief dan ook geen vaste lanceerdatum, maar komt wel met een voorspelling voor de specificaties van het apparaat. Zo gaat Apple een aanzienlijk snellere SoC in de laptop stoppen.

Volgens Gurman krijgt de MacBook Air (2022) een nieuwe M2-chip. Dit model zal een grote stap zijn ten opzichte van de M1-chip, maar de vraag is wel in hoeverre de SoC zich staande houdt tegenover de nieuwe Pro en Max van de MacBook Pro. Wel denkt Gurman dat consumenten de optie hebben maximaal te kiezen voor een 10-core GPU, al heeft hij nog geen voorspelling over de CPU.

Een nieuw ontwerp

Net als de MacBook Pro, die vorig jaar verscheen, zal ook de nieuwe MacBook Air voorzien worden van een vernieuwd ontwerp. Witte randen zullen om het beeldscherm heen zitten die, voor sommige mensen helaas, voorzien is van een notch. Die inkeping zal, als alles volgens verwachting verloopt, ook wit van kleur zijn. Het beeldscherm zelf maakt mogelijk gebruik van de miniLED-technologie, maar laat ProMotion achterwegen.

De nieuwe MacBook Air van 2022 zal naar verluidt ook de Air-naam laten vallen, waardoor we voor het eerst sinds 2019 weer een nieuwe ‘MacBook’ krijgen. Maar goed, dat zijn allemaal voorspellingen. Wat de nieuwe laptop ons daadwerkelijk te bieden heeft zal het jaar 2022 ons leren. Nog even geduld, dus.