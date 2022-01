Nieuwe iPhone SE ligt mogelijk al op zeer korte termijn in de winkel

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan ligt de aankomende versie van de iPhone SE vroeg dit jaar in de winkels. Dit gerucht wordt gebaseerd op berichten vanuit de productielijn. Analist Ross Young kreeg de informatie in handen en deelde zijn bevindingen met de rest van de wereld via Twitter.

De analist meldt dat leveranciers deze maand beginnen met de productie van de displaypanelen van de iPhone SE. De puntjes worden dan in maart al op de i gezet, waardoor het daarna dus niet lang duurt voordat de smartphone uitkomt. Young waagt zich zelfs aan een voorspelling over de mogelijke releasemaand van het toestel.

iPhone SE verschijnt mogelijk snel al

Young vermoedt dat de iPhone SE ergens in april of mei van 2022 in de winkelschappen ligt. Het wordt ofwel eind april of begin mei. De SE-lanceringen vinden meestal plaats in de lente. Het eerste model verscheen in maart 2016 en diens opvolger in april 2020. De derde iteratie zal dus ook rond die tijd kunnen uitkomen.



Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022

Onlangs stuurde Bloombergs Mark Gurman nog een tweet de wereld in over een mogelijk Apple-evenement. Gurman meldt dat de iPhone-maker in april een event wil opzetten voor de aankondiging van onder meer de iPhone SE. Ook komt er waarschijnlijk andere hardware aan bod; daar is nu weinig over te zeggen.

Mogelijke specificaties

Verder zijn er al geruchten verschenen over mogelijke specificaties van de derde generatie iPhone SE. Naar verluidt krijgt dit toestel eenzelfde design als z’n voorganger, met onder meer een scherm van 4,7-inch. Onder de motorkap zit waarschijnlijk een A15 Bionic-chipset. Verder is er mogelijk 5G-ondersteuning.

Young is een betrouwbare bron als het op informatie over displaypanelen aankomt. Op basis van informatie vanuit de productie-industrie, voorspelde de analist succesvol de toekomst die Apple in petto heeft. Zo voorspelde hij eerder dat de nieuwe iPad mini een scherm van 8,3-inch zou hebben, zonder thuisknop.

