Mophie brengt handige 3-in-1 MagSafe accessoire op de markt

Mophie is een bedrijf dat inmiddels al heel lang goede accessoires maakt voor Apple-gebruikers. En nu komt het met een handige 3-in-1 MagSafe accessoire. Die is vooral handig als je straks weer een keer op reis gaat.

De 3-in-1 MagSafe accessoire is zoals de naam al aangeeft te gebruiken om drie apparaten tegelijkertijd draadloos op te laden. Op die manier voorzie je de iPhone, de Apple Watch en de AirPods tegelijkertijd van stroom en heb je een minder grote kabelbrij.

3-in-1 MagSafe accessoire van Mophie

De 3-in-1 MagSafe accessoire van Mophie is geschikt om een iPhone 12 of 13op te laden met een snelheid van 15W. Dat is vergelijkbaar met Apple’s eigen oplader. Als je een mini hebt, dan kun je een maximale laadsnelheid aan van 12W en de iPhone 11 is beperkt tot 7,5W. Met dit product kun je dus binnen een mum van tijd je smartphone weer volledig opladen. De meeste opladers van andere merken dan Apple hebben maar een maximale oplaadsnelheid van 7,5W, dus dat is wel een belangrijk voordeel.

De 3-in-1 MagSafe accessoire van Mophie laadt dus ook je AirPods en Apple Watch op. Dat gebeurt met een snelheid van 5W. Het product wordt geleverd met een USB-C oplaadblok van 30W. Op de manier is het dus makkelijk mogelijk om de drie verschillende producten tegelijkertijd op een maximale snelheid op te laden. Hij wordt geleverd met een case, waarin je hem makkelijk mee kan nemen. Het helpt daarbij dat je hem ook kunt opvouwen. Op die manier wordt het dus een klein geheel en neem je hem makkelijk mee wanneer je weer op reis gaat. Het doet wat dat betreft denken Apple’s eigen MagSafe Duo. Maar in plaats van twee oplaadpunten heb je er nu dus drie.

Alleen nog in de Verenigde Staten

Momenteel is de 3-in-1 MagSafe accessoire van Mophie alleen nog in de Verenigde Staten te koop in de Apple Store. Daar kost hij 149,95 dollar. Omdat veel producten van het bedrijf uiteindelijk ook bij ons in de Apple Store te koop zijn, is de verwachting dat dit product ook nog komt.