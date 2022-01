Meta voelt de druk van Apple en stopt ontwikkeling AR/VR Headset

Apple is druk bezig met zijn nieuwe headset, waar regelmatig geruchten over verschijnen. En nu komt het nieuws dat Meta, het moederbedrijf achter Facebook, besloten heeft om de plannen voor hun nieuwe AR/VR headset stop te zetten.

Dat zou te maken hebben met de plannen van Apple. En dat is toch wel opvallend. Want Meta is natuurlijk ook het moederbedrijf van Oculus, die inmiddels heel wat VR-brillen succesvol op de markt hebben gebracht. Dan zou je dus denken dat zo’n nieuwe bril een kolfje naar hun hand is.

Meta stopt met ontwikkeling AR/VR Headset

Meta was bezig met een nieuw operating systeem voor toekomstige Oculus headsets en hun nieuwe augmented-reality headset. Maar in november van vorig jaar zou het bedrijf daarmee zijn gestopt. Dat terwijl er al sinds 2017 aan werd gewerkt en er in de divisie zo’n 300 werknemers bezig waren. De kans is groot dat men voor toekomstige Oculus-headsets blijft werken met de huidige systemen. Momenteel draait het allemaal op een aangepast Android-systeem genaamd VROS. Het bedrijf wilde dus zelf iets gaan maken, maar stapt daar nu vanaf.

Apple zelf zou wel gaan werken met hun eigen operating systeem. Die wordt in de wandelgangen ‘rOS’ genoemd. Het zou kunnen dat Meta door deze plannen dus zijn eigen plannen aan heeft gepast. En dat is toch een behoorlijke klap, aangezien Zuckerberg heel erg graag zijn eigen systeem wilde hebben. Nu is de kans groot dat zij verder gaan met Android en een aangepast systeem. Je hebt dan het voordeel dat je weet waarmee je werkt en het heeft bewezen op zich goed te werken. Maar je hebt ook minder vrijheid. Iets dat Apple straks wel heeft, aangezien zij vanaf de basis hun systeem kunnen opbouwen en het makkelijk samen kan werken met andere systemen van het bedrijf.

ARkit

Bovendien heeft Apple op AR-gebied meer ervaring dan Meta. Met ARkit kunnen ontwikkelaars nu al diverse augmented reality apps maken voor de iPhone en iPad. Wellicht dat die kennis straks goed word meegenomen met hun eigen AR/VR headset.