Mark Gurman: ‘Apple komt in de herfst met grootste line-up ooit’

Als het aan Mark Gurman ligt, wordt 2022 een fantastisch jaar voor Apple. Dat stelt hij in de nieuwe aflevering van de Power On-nieuwsbrief.

Volgens de insider die wel vaker dingen voorspelt over alles dat met Apple heeft te maken zou het bedrijf weken aan van alles en nog wat. En dat samen zou voor de grootste line-up ooit zogen.

Veel Apple-producten in 2022

Wanneer het op de iPhone aankomt, dan zou Apple plannen hebben voor vier modellen. Naast de gewone iPhone 14 zouden er plannen zijn voor een iPhone 14 Max, een iPhone 14 Pro en een iPhone 14 Pro Max. Verder zouden er plannen zijn voor een nieuwe MacBook Pro, die als goedkope optie zou moeten worden uitgebracht. Voor de iMac zijn er plannen voor een nieuw model met een groter scherm. En dan zijn we eigenlijk pas op de helft.

Apple zou verder in 2022 nog gaan komen met een nieuwe Mac Pro, een MacBook Air die voorzien is van een redesign, een tweede generatie van de AirPods Pro, drie nieuwe Apple Watches, een instapmodel iPad en nog nieuwe modellen voor de iPad Pro. De meeste van deze producten zouden volgens Gurman pas in de herfst worden onthuld en vlak daarna worden uitgebracht. Voordat het zover is, zouden er eerst plannen zijn voor een evenement in maart of april. Tijdens dat evenement is het de bedoeling dat de 5G iPhone SE uit de doeken wordt gedaan. Ook wordt er gesproken over een iPad Air met een A15 chip en tenminste één nieuwe Mac. Deze wordt dan voorzien van de M1 Pro chip.

Genoeg om naar uit te kijken

Op deze manier zou er dus genoeg zijn om naar uit te kijken als liefhebber van Apple-producten. Vorig jaar werd in april het eerste evenement gehouden van het bedrijf. De verwachting is dus dat we dat ook dit jaar weer gaan meemaken.