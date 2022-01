Macs vliegen nog steeds als warme broodjes over de toonbank

De Macs van Apple vliegen als warme broodjes over de toonbank. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van een externe marktonderzoeker. Het totaal aantal verscheepte Mac-modellen steeg met 22 procent ten opzichte van vorig jaar. Geen enkele computerfabrikant liet zo’n groei zien, aldus de analisten van onderzoeksbureau IDC.

De groei van 22 procent in 2021 volgt een al succesvol jaar op. In 2020 was die groei al 29 procent, waardoor Apple een groei van meer dan vijftig procent laat zien over een periode van twee jaar. Het gaat om het aantal verscheepte modellen, dus niet het aantal verkochte units. Dat getal verschilt soms wat, maar in dit geval valt het ongetwijfeld mee.

Macs nog steeds populair

In 2021 verscheepte Apple 27,8 miljoen apparaten met macOS aan boord. Aangezien de groei in 2020 ontstond en door heel 2021 nog zichtbaar was, is het niet moeilijk te bedenken waar die vandaan komt. De aanhoudende pandemie is hier hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor, omdat veel mensen thuiswerken.

Dat kan echter niet de enige verklaring zijn. Wereldwijd scoren pc-makers heel goed door de pandemie, maar andere fabrikanten laten niet een vergelijkbare groei zien. Dell komt in de buurt met een groei van achttien procent, maar Lenovo en Acer deden het met veertien procent toch beduidend slechter. Geen slechte cijfers natuurlijk, maar Apple scoort gewoonweg hoger.

De nieuwe M1-serie

Wellicht heeft de komst van de M1-serie processors er wat mee te maken. Sinds kort maakt Apple voor zijn laptops en desktops eigen processors, die veel beter aansluiten op de software van het bedrijf. Daardoor zijn veel consumenten opnieuw geïnteresseerd in Apple en kopen ze wellicht iets sneller nieuwe Macs dan nodig.

Ondanks de positieve cijfers, scoort Apple toch wat slechter op een andere schaal. Als we kijken naar het wereldwijde marktaandeel, dan blijft Apple met zijn Macs steken op acht procent. Lenovo, HP en Dell zijn momenteel marktleiders, die goed zijn voor respectievelijk 24, 21 en zeventien procent.

IDC