Hoe macOS 12.2 ervoor zorgt dat je batterij als een gek leegloopt

macOS Monterey 12.2, de update die sinds vorige week beschikbaar is voor Macs, zorgt voor problemen. Zo lopen de batterijen van MacBooks met het besturingssysteem ontzettend snel leeg.

Via verschillende wegen doen consumenten meldingen van de problemen. Zo lijkt de combinatie tussen een Bluetooth-verbinding en het nieuwe besturingssysteem voor problemen te zorgen. Zelfs wanneer een desbetreffende Macbook in de slaapmodus verkeerd.

macOS 12.2 zorgt voor problemen

Het maakt niet uit welke MacBook je precies hebt, maar wanneer je macOS 12.2 hebt geïnstalleerd kun je al snel tegen problemen aanlopen. Althans, dat is de conclusie die te trekken valt na veel verschillende meldingen die opduiken op het internet. Consumenten laten weten dat de batterij van hun MacBook sneller leegloopt dan normal en zelfs percentage verliest wanneer deze in de slaapmodus staat. Zo laat één gebruiker weten de laptop met 100% batterij in de slaapmodus gezet te hebben en deze de volgende dag met 0% batterij aan te treffen.

Er zijn verschillende meldingen die één ding met elkaar gemeen hebben: macOS Monterey 12.2 als besturingssysteem. Het besturingsysteem verscheen vorige week en is inmiddels door een grote groep gebruikers geïnstalleerd. En dan komt er nog wel eens een onderliggend probleem naar boven. Zo wordt dit probleem uitvoerige besproken op Twitter, Reddit en het forum van MacRumors.

Bluetooth is de dader (en de oplossing)

Wie regelmatig zijn apparaten voorziet van updates (en we drukken je op het hart dat te doen) zal weten dat het niet altijd een succes is. Soms zet je een grote stap vooruit, soms doe je er eentje terug. Met betrekking tot macOS Monterey 12.2 is duidelijk dat tweede aan de hand. De dader van de gemelde problemen lijkt namelijk de Bluetooth-verbinding te zijn.

Wanneer je MacBook verbonden is met een apparaat door middel van Bluetooth, dan kan deze vrij makkelijk gewekt worden. Het is dus niet zo dat je laptop in de slaapmodus leegloopt, maar dat hij simpelweg uit de modus gehaald wordt door verbonden apparaten. Je Airpods, draadloze muis of Magic Keyboard zou dus zomaar eens de dader kunnen zijn.

Daar zit dus ook gelijk de oplossing van het probleem. Apple heeft op moment van schrijven namelijk nog geen oplossing naar buiten gebracht. Je zult het dus met een tijdelijke oplossing moeten doen. Heb jij dus last van een snel leeglopende MacBook en draait deze op macOS 12.2? Zorg dan dat jij je Bluetooth-verbinding op je computer uitzet voordat je hem in de slaapmodus zet.