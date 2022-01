Vierde versie M1-chip met 12-core-cpu mogelijk in nieuwe iMac Pro

Zoals het er nu naar uitziet is Apple nog niet klaar met de eerste generatie M1-chip. Mogelijk zit die processor in een nieuwe iMac Pro. Ondertussen komt de M2-processor ook al voor in de geruchtenmolen, dus dat zou een verrassende zet kunnen zijn van Apple. Welke configuratie zou de desktopcomputer dan krijgen?

Momenteel biedt Apple drie configuraties aan van de M1-chip. Dat zijn de M1, M1 Pro en M1 Pro Max. Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan komt er nu nog een vierde iteratie aan. Hoe die configuratie heet, dat weten we nog niet. Maar we weten wel iets meer over wat de processor gaat aanbieden.

Nieuwe M1 iMac Pro op komst?

Het gerucht is afkomstig van het Twitteraccount @dylandkt. De genoemde configuratie moet voorbij de M1 Pro Max gaan, aldus de geruchtenmaker. Het moet gaan om een 12-core-versie van de processor. Daar is naar verluidt een verwijzing voor gevonden in een codefragment, waarin ook de iMac genoemd wordt.



I have received confirmation that there will be an additional configuration for the upcoming iMac Pro beyond M1 Max. A 12 Core CPU configuration was tied to a snippet of code referencing the iMac. The internal naming candidate is iMac Pro for a reason. It is targeted towards pros — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

Het is nog niet duidelijk hoe Apple de kernen precies configureert voor de nieuwe versie van de M1-chip. Daar bestaat wel wat speculatie over, maar helaas is er officieel nog niets bekend. Apple maakt zelf geen melding van de genoemde processor op z’n website en bracht hierover ook nog geen teaser of iets dergelijks uit.

iMac voor de pro’s

Het Twitter-account meldt verder dat de iMac Pro voor een duidelijke reden de toevoeging ‘pro’ heeft. De computer heeft namelijk als doelgroep de professionals, die dus baat hebben bij een nog sterkere en snellere variant van de M1-processor. Over dit nieuwe Pro-model kwamen eerder al wat andere geruchten aan het licht.

Naar verluidt werkt Apple namelijk aan een iMac Pro met een scherm van 27-inch. Dat scherm wordt mogelijk voorzien van een mini-LED ProMotion-display. De desktopcomputer komt waarschijnlijk al deze lente uit. Mocht dat laatste kloppen, dan is het apparaat dus onderdeel van de aankomende lentepresentatie.

