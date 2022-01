KPN slaat terug: ‘T-Mobile moet prijsverhoging niet op ons afwentelen’

Eerder vandaag werd bekend dat miljoenen T-Mobile abonnees meer gaan betalen voor hun internet. Het bedrijf wijst KPN aan als schuldige van deze flinke verhoging. De Koninklijke telecomaanbieder is het daar echter niet mee eens en komt met een duidelijke reactie.

“Als ze met prijsverhogingen komen, moeten ze dat niet op ons afwentelen,” aldus een KPN woordvoerder tegenover Telegraaf. Het bedrijf maakt duidelijk zich niet te herkennen in het verhaal van T-Mobile en plaatst ook de nodige kanttekeningen.

T-Mobile verhoogt de prijzen

Volgens KPN klopt het verhaal van T-Mobile niet helemaal. Zo laat de woordvoerder weten dat T-Mobile nooit de door hen genoemde 36 euro betaalt als ze deze internetsnelheden in grotere hoeveelheden afnemen. Volgen KPN is T-Mobile daar ook van op de hoogte en ligt de gemiddelde prijs op zo’n 25 euro. De Koninklijke telecomaanbieder is dan ook niet blij dat de prijsverhoging in hun schoenen wordt geschoven.

T-Mobile denkt daar echter anders over. Het bedrijf noemt de tarieven die KPN vraagt ‘buitensporig’. Het gaat hierbij om de tarieven die bedrijven moeten betalen als ze gebruik willen maken van het glasvezelnetwerk van KPN. Met ruim drie miljoen aangesloten huishoudens zijn zij de grootste glasvezelaanbieder van Nederland.

KPN doet niets wat niet mag

In Nederland is de breedbandmarkt momenteel ongereguleerd. Dit betekent dat KPN zelf het tarief kan bepalen. Dit geeft ze de mogelijkheid om andere partijen uit de markt te prijzen. Volgens T-Mobile is dat momenteel het geval. Volgens hun chief strategy & transformation officer Pieter de Klein rekent KPN 36 euro per maand voor een 1 gigabit-verbinding. “Dat is meer dan wij onze klanten via ons reguliere tarief voor zulke snelheden laten betalen,” aldus De Klein.

T-Mobile verhoogt daarom de prijzen in gebieden waar KPN deze tarieven vraagt. Er zullen weinig consumenten zijn die daar gebruik van gaan maken, maar T-Mobile blijft dit doen om een signaal af te geven. Het bedrijf hoopt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ingrijpt. Die kans is aanwezig, want het ACM werkt momenteel al aan een ontwerpbesluit of de markt niet toch weer gereguleerd moet worden.