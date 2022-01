1 miljoen dollar aan iPods, 18 maanden cel en te triest voor woorden

Een vrouw uit New Mexico is veroordeeld tot 18 maanden cel, nadat ze 1 miljoen dollar aan iPods achteroverdrukte en wilde verkopen. Al ligt de zaak een stuk gevoeliger dan dat.

De desbetreffende iPods waren namelijk bedoeld om aan kinderen met een Native-American afkomst te geven die leven in een indianenreservaat. Dat zijn stukken grond die de Amerikaanse regering heeft toegewezen aan de oorspronkelijke inwoners van het land.

iPods voor kinderen achterovergedrukt

De vrouw in kwestie heet Kristy Stock. Ze is 46 jaar oud, leeft in New Mexico en werkte voor de Central Consolidated School District tussen 2013 en 2018. In die tijd was ze verantwoordelijk voor een speciaal programma dat in het leven was geroepen voor kinderen met een Native-American afkomst. Het schooldistrict kocht namelijk 3000 iPods die, door middel van het programma, aan deze kinderen gegeven zouden worden. In totaal ging het om 1 miljoen dollar aan iPods waar het district mee aan de haal ging. Alleen kwamen de kinderen nooit in aanraking met de slimme muziekspelers.

Kristy Stock besloot, in de jaren waarin ze in dienst was, iets heel anders met de iPods te doen. In plaats van te zorgen dat de kinderen daadwerkelijk de apparaten kregen, vond ze het zelf een goed idee om de muziekspelers te verkopen. Ze nam de iPods dus gewoon mee naar huis, zette ze op eBay en verkocht ze voor haar eigen winst. Iets dat haar, naar eigen zeggen, ongeveer acht ton heeft opgeleverd in al die jaren.

Die omzet werd natuurlijk niet netjes geregistreerd, waardoor Stock zich ook nog eens schuldig maakte aan belastingfraude. De Amerikaanse regering is daardoor, naar eigen zeggen, zo’n 270.821 dollar misgelopen. Twee misdrijven waardoor Stock nu 18 maanden de gevangenis in moet.

