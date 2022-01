iPhone-gebruikers praktisch gedwongen tot overstap naar iOS 15

Het aantal iPhone-gebruikers die iOS 15 geïnstalleerd hebben valt tegen, dus gaat Apple over op grof geschut. Het bedrijf trekt zijn beveiligingsupdates voor iOS 14 terug zodat consumenten (hopelijk) overstappen.

Hiermee dwingt Apple praktisch iedere gebruiker, die behoefte heeft, om over te stappen naar het nieuwe besturingssysteem.

Apple trekt iOS 14-update terug voor iOS 15

De meest recente iOS 15.2.1 update is opeens de enige beschikbare update voor iPhone-gebruikers. Waar toestellen met het vorige besturingssysteem eerder nog toegang hadden tot de iOS 14.8.1. update, is deze op dit moment opeens verdwenen. Dat is het bericht dat 9to5Mac, door middel van een bericht op Github, weet te melden. Apple lijkt over te gaan op grof schut en wil, mede dankzij de tegenvallende cijfers, gebruikers waarschijnlijk over laten stappen.

Wanneer je op een iPhone met iOS 14 naar Instellingen -> Software-update gaat, zal alleen nog maar de iOS 15.2.1 update zichtbaar zijn. Dat is inmiddels ook door de mensen van 9to5Mac, meerdere malen, bevestigd. Voorheen werd in dit venster iOS 15 als optie getoond. Het lijkt erop dat Apple die optie, waarschijnlijk rond de iOS 15.2 update, al even heeft weggehaald. Wat de reden daar voor is wordt officieel gezien nog niet bekend.

Het zou een logische stap zijn van Apple als je bedenkt dat de cijfers van iOS 15 niet zo goed zijn als die van iOS 14. Dat kan bijvoorbeeld het resultaat zijn van het feit dat het bedrijf iPhone-gebruikers niet pushed om de update te installeren.

Slechts 72% van de iPhone-gebruikers

Vanmorgen schreef collega Wesley al een artikel over het onderwerp. Op Apple’s ontwikkelaarswebsite is bijvoorbeeld te zien dat slechts 72% van de iPhone-gebruikers voorzien zijn van iOS 15. In tegenstelling tot de update van vorige jaar een aardige daling te noemen. Het gaat in dit geval overigens wel om alle apparaten van de afgelopen vier jaar die voorzien zijn van de update.

Meer informatie over die cijfers? Die geeft Wesley je met alle liefde in zijn artikel. Je komt er via de bovenstaande link.