iPhone 14-modellen krijgen ProMotion-feature mogelijk toch niet

“De iPhone 14 Pro-modellen krijgen een hole-punch notch, de standaard modellen ProMotion.” Deze geruchten doken eerder op, maar die tweede wordt nu door een betrouwbare bron tegengesproken.

Het gaat om Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO Ross Young. De man heeft tot op heden een uitstekende reputatie als het op dit soort geruchten aankomt. Al is het voor hem ook vrij vroeg voor een dergelijke melding.

iPhone 14 krijgt geen ProMotion

Vorige week liet een analist uit de industrie weten wat ons te wachten stond voor de iPhone 14 (Max). Waar de Pro-modellen dit jaar voorzien worden van een kleinere notch, zullen de “standaard” modellen het nog met het huidige ontwerp moeten doen. Maar daar kregen de toestellen, volgens het bericht, dan wel ProMotion voor terug. Een verhaal dat door DSCC CEO Ross Young nu dus wordt tegengesproken.

Volgens de CEO is BOE Technology Group niet in staat om de beeldschermen dit jaar te produceren voor Apple. Hierdoor wordt overigens wel duidelijk dat de Chinese grootmacht hoofdleverancier zal zijn voor de iPhone 14. Voor de duidelijkheid: BOE verzorgd alleen de beeldschermen voor de de twee standaard-modellen van de serie.



No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023… — Ross Young (@DSCCRoss) January 15, 2022

ProMotion is een technologie die voor het eerst op de iPad Pro werd toegepast. Het zorgt ervoor dat het beeldscherm vaker kan verversen, waardoor het beeld een stuk vloeiender oogt. Waar de “standaard” iPhone bijvoorbeeld nog beschikt over een verversingssnelheid van 60Hz, doet de iPhone 13 Pro het op dit moment met 120Hz. Het mooie aan ProMotion is dat de snelheid variabel is. Het scherm wordt dus niet constant gedwongen tot 120Hz, maar past zich aan op het type content. Een game zal dus een hogere verversingssnelheid hebben dan een filmpje.

Geruchten alles behalve concreet

De iPhone 14 verschijnt pas in het najaar van 2022, maar wordt al bijna maanden intens besproken. Dat is enerzijds fijn, want de echte fans kunnen zich nu al lekker maken met wat komen gaat. Anderzijds is het vervelend, want er zwerft nog veel misinformatie rond. Waarom? Omdat bij Apple zelf ook nog niet alles vast staat. Uiteraard is de iPhone 14 over het algemeen definitief, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor wijzigingen.

Gelukkig zijn er bronnen zoals Ross Young die we altijd kunnen vertrouwen. Met een 100% score op AppleTrack is de CEO van de DSCC een van de weinig mensen die dusdanig ver van te voren een goede voorspelling kan doen. Hou hem dus zeker in de gaten als je meer wilt weten.