‘iPhone 14 kan op hole-punch rekenen vanwege in-screen Face ID’

De iPhone 14, de smartphone waarvan we de aankondiging over ongeveer een maand of negen pas kunnen verwachten, wordt in de wandelgangen al druk besproken. Zo wordt er voor de tweede keer naar buiten gebracht dat het toestel afscheid neemt van de notch.

Waar er voorheen echter alleen vermeld werd dat Apple dit van plan zou zijn, lijkt er nu meer informatie op tafel te liggen. Face ID gaat uit het zicht verdwijnen en bevindt zich vanaf dit jaar onder het beeldscherm.

Apple iPhone 14 met in-screen Face ID

De reden dat de iPhone 14 eindelijk afscheid kan nemen van de notch heeft alles te maken met Face ID. Dat is overigens ook de reden dat de grote inkeping in het scherm er vandaag de dag nog steeds aanwezig is. Eerder werd door betrouwbare analist Ming-Chi Kuo al duidelijk gemaakt dat deze ruimte gaat maken voor een hole-punch variant. Een variant die al jaren te vinden is op verschillende Android-toestellen en de screen-to-body ratio een stuk groter maakt.



I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

Volgens een andere bron, in de vorm van DylanDKT, verdwijnt de notch doordat Apple een doorbraak heeft op het gebied van Face ID. De technologie, die gebruikt wordt om iPhone-modellen te ontgrendelen, verdwijnt met ingang van dit jaar onder het beeldscherm. De iPhone 13 beschikte, voor het eerst sinds 2017, over een kleinere variant van de huidige notch wat al direct als de eerste stap richting een hole-punch werd gezien. Een oplossing die in de iPhone 14 zijn opwachting zal maken.

Geen in-screen selfiecamera

De reden dat Apple ervoor kiest om wel een kleine inkeping te houden heeft alles te maken met de kwaliteit van de huidige in-screen selfiecamera’s. De technologie is er, maar het is nog niet goed genoeg om het huidige model volledig te vervangen. Wat betreft de benodigde sensoren voor Face ID ligt dat klaarblijkelijk anders. Al moet het nieuws, gezien het niet officieel is, wel met een korreltje zout genomen worden.

Ben je benieuwd wat we tot nu toe weten over de iPhone 14? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel of check deze pagina op onze website.