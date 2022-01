iPhone 14: Face ID onder het scherm? Daar komt niets van terecht!

Er zijn inmiddels al een paar smartphones die hun camera onder het scherm hebben gestopt, waardoor je geen notch er meer op hebt. Voor de iPhone 14 waren die geruchten er ook, dat je Face ID op die manier kon gebruiken. Maar de kans daarop lijkt klein te zijn geworden.

Ten eerste komt het doordat smartphones die met zo’n camera werken niet heel erg goed presteren. En als Apple iets doet, wil het het wel goed doen. Daarnaast stelt de display industry consultant Ross Young dat het niet gaat gebeuren op de iPhone 14.

Ross Young laat via Twitter weten dat de iPhone 14 waarschijnlijk gebruik gaat maken van een ‘hole-punch’ en een ‘pill-shaped’ cutout gaat krijgen. De eerste zou volgens Young ingezet worden als een Face ID dot projector, De tweede zou de front camera bevatten en de infrarode camera voor de Face ID. En als je dan uitkijkt naar een smartphone die dit wel gaat doen, dan zul je nog even moeten wachten.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible…The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei…Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ

— Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022