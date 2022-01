iPhone 13-modellen vlogen als warme broodjes over de toonbank

De feestdagen zijn achter de rug, het nieuwe jaar is begonnen en het normale leven kan beginnen. Het was weer een heerlijke tijd waarin niet alleen onze magen, maar ook de zakken van Apple dankzij de iPhone 13 flink gevuld zijn.

Wedbush analist Daniel Ives laat vandaag weten dat de smartphones uit de serie, die in september vorig jaar verscheen, als warme broodjes over de toonbank vlogen tijdens de feestdagen.

iPhone 13 populair tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen heeft Apple zo’n 40 miljoen iPhone 13-modellen verkocht. Een record voor het bedrijf waarvan werd verwacht dat het niet heel veel smartphones zou verkopen deze periode. Onlangs gingen er berichten rond dat de vraag naar de iPhone 13 minder was dan normaal gesproken, maar het resultaat lijkt op iets heel anders te wijzen. Althans, dat laat Dan Ives van Wedbush Analytics (via MacRumors) weten.

De verkoopcijfers zijn overigens niet alleen opvallend vanwege de eerdere verwachtingen. Apple heeft, net als de rest van de markt, te maken met een chiptekort. Dat het Amerikaanse bedrijf het voor elkaar krijgt het record te breken is dus vrij indrukwekkend.

Apple blijft succes boeken

Volgens Ives is het succes van de iPhone 13 vooral te zien in China. Daar heeft Apple de afgelopen paar jaar aardig wat stappen gezet en is het de afgelopen twaalf maanden zeer constant gebleven. Een goed voorteken voor de toekomst. Het komende jaar ziet er volgens Dan Ives sowieso rooskleurig uit. Van de 975 miljoen iPhone gebruikers hebben 230 miljoen hun smartphone in de afgelopen drie en een half jaar niet vervangen door een nieuwe. Dit zorgt er volgens de analist dan ook voor dat er in 2022 wederom veel records gebroken zullen worden door Apple.

Dat heeft overigens ook te maken met de komst van een AR/VR headset waar in de wandelgangen al veel over gesproken is. Meer weten? Check dan ook zeker even het bovenstaande artikel of deze pagina op onze website.