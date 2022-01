iPad (tiende-generatie): wat heeft de tablet ons in 2022 te bieden?

Gisteren schreven we over de nieuwe iPad Air. Dat nieuwe apparaat zou ideaal zijn om mee te videobellen. Maar wat kunnen we verwachten van het standaard model in 2022?

De verwachting is dat we de tiende generatie van de iPad eind 2022 mogen verwachten. Tot die tijd is het aan de andere modellen om te schitteren en te laten zien wat voor vernieuwingen zijn brengen.

Als we af moeten gaan op Twitter-gebruikers Dylandkt, die wel vaker dingen lekt en het regelmatig bij het juiste eind heeft, gaat de nieuwe iPad niet heel erg spannend gaan worden. Dat is de laatste jaren eigenlijk zo. Het standaard model is zeg maar het veilige boodschappenwagentje. Perfect om je ding mee te doen, maar niet om je weg te blazen. Daarvoor moet je toch bij de Air of de Pro zijn. Volgens hem zou er sprake zijn van een nieuw model dat onder andere 5G ondersteunt. Verder is er sprake van ondersteuning van Wifi 6, dat vandaag de dag redelijk standaard gaat worden en wordt hij voorzien van de A14 processor.



The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023. — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022

Buiten dat, zou de tiende generatie iPad niet heel erg veel vernieuwingen gaan brengen. Zo krijgt hij net als de negende generatie een 10,2 inch scherm met een ouderwetse Homeknop. Verder zou hij gewoon gebruik blijven maken van de Lightning connector in plaats van USB-C dat je in de andere modellen ziet. Kortom, een ideaal apparaat om straks je favoriete series mee te kijken of wat werk op te doen.

Eind dit jaar

Het is de verwachting dat de tiende generatie iPad pas eind dit jaar uitkomt. Wat dat betreft kun je het voorlopig nog doen met het oude model. Wil je daar meer over elzen? Bekijk dan dit artikel.