De nieuwe iPad Air is mogelijk hét apparaat voor videogesprekken

De volgende generatie iPad Air zou in principe niet heel erg lang meer op zich moeten laten wachten. En volgens een nieuw lek vanuit de Japanse website Macotakara zou het nieuwe model ideaal zijn om videogesprekken mee te voeren.

Want de nieuwe iPad Air zou gebruik gaan maken van een verbeterde camera aan de voorkant in combinatie met Center Stage, dat vorig jaar bij de nieuwe modellen werd geïntroduceerd. Door die combinatie wordt alles beter.

iPad Air is perfect voor videogesprekken

Met Center Stage volgt de camera de gebruiker tijdens een videogesprek. Op die manier blijf je altij centraal in beeld. Nu is dat niet echt een probleem wanneer je voor je werk bezig bent met videobellen. Dan zit je meestal stil en is er geen reden om het beeld met je mee te laten bewegen. Maar steeds meer mensen maken gebruik van de optie om te videobellen terwijl ze bewegen. Nou, dan is deze iPad Air dus helemaal perfect voor ze. Volgens de Japanse website zou de nieuwe Air qua specificaties veel weg hebben van de iPad mini 6.

De iPad Air zou gebruik gaan maken van een 12MP ultra-wide front camera. Die is dus perfect voor de videogesprekken in combinatie met Center Stage. Verder zou hij gebruik gaan maken van de Apple A15 Bionic chip en intern zo’n 4GB aan Ram hebben. Verder maakt hij gebruik van 5G als je dat zou willen. Qua design zou het nieuwe model niet veel gaan verschillen ten op zichte van de 4. Zo zou hij nog altijd gebruik maken van een 10.9 inch scherm, een USB-C port, een Touch ID in de power knop en de ondersteuning van Apple Pencil 2. Aan de achterkant zou een enkele camera komen, want wie maakt er nou foto’s met zijn iPad?

Deze lente

Het is de bedoeling dat de iPad Air 5 ergens deze lente aangekondigd gaat worden. Dat zou dan tegelijkertijd zijn met de onthulling van de iPhone SE 3, waar ook steeds meer geruchten over zijn.