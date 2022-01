Rijbewijs, wallet en klassieke muziek: deze iOS-features komen eraan

Vorig week werd de eerste betaversies van iOS 15.4, iPadOS 15.4 en macOS Monterey 12.3 uitgerold. Hierdoor duiken er veel verschillende nieuwe functionaliteiten op voor je iPhone en kunnen iPad- en Mac-gebruikers eindelijk aan de slag met Universal Control.

Kijken we iets verder dan de komende weken, dan kunnen we overigens nog een hoop meer nieuws verwachten. Zo zijn er bijvoorbeeld al drie functionaliteiten waarvan bijna zeker is dat ze verschijnen voor je iPhone. Welke zijn dat?

iOS: drie functionaliteiten voor de toekomst

We kunnen het komende jaar uiteraard meer dan drie functionaliteiten verwachten voor iOS. Toch zijn er op dit moment al drie toevoegingen zo goed als bekend, zo meldt MacRumors. We zetten ze overzichtelijk voor je op een rij:

#1 Apple Music Classical

In 2021 nam Apple onder andere streamingdienst Primephonic over. Het gaat om een muzikale dienst die zich richt op klassieke muziek. Destijds maakte Apple bekend dat het van plan was om Apple Music Classical te lanceren in 2022. Logischerwijs komt in deze applicatie het beste van beide werelden samen en kunnen mensen met een Apple Music-abonnement genieten van alles wat het klassieke genre ze te bieden heeft. Hou er dus rekening mee dat Classical dit jaar beschikbaar wordt voor iOS.

#2 Rijbewijs in je Wallet-app

Net als bij het vaccinatiebewijs zal Apple het dit jaar ook mogelijk maken om rijbewijzen toe te voegen aan de Wallet-app. Voorlopig verschijnt de functionaliteit alleen in de Verenigde Staten, maar dat was ook het geval bij dat eerste bewijs. Dankzij iOS 15.4 weten we nu dat Europese burgers hun vaccinatie ook in de applicatie van Apple kunnen zetten.

Vorig jaar werd duidelijk dat de rijbewijzen eerst in de staten Arizona en Georgia verschijnen. Later dit jaar zullen andere staten ook volgen. Net als bij betaalpassen is het mogelijk om twee keer de aan-knop van je iPhone in te drukken en je rijbewijs te laten zien. De functionaliteit duikt nog niet op in iOS 15.4, dus zal in een latere betaversie of besturingssysteem verschijnen.

#3 Betalen zoals Square

Mark Gurman, de betrouwbare technologiejournalist van Bloomberg, laat weten dat Apple werkt aan een functionaliteit voor betalingen. Hierdoor zou de iPhone bijvoorbeeld omgetoverd kunnen worden tot betaalterminal. Door een betaalkaart op de achterkant van de iPhone te houden zou een betaling in theorie voltooid moeten worden.

Voorheen werd duidelijk dat dit een iOS 15 functionaliteit moest gaan worden, maar volgens Gurman zou Apple dit ook heel goed als iOS 16 optie kunnen bewaren. De tijd zal het ons leren.

iOS 15.4: wat kunnen we verwachten?

Je hebt hem in dit artikel al een paar keer voorbij zien komen: iOS 15.4. De update is nog niet beschikbaar voor je iPhone, maar het besturingsysteem kan al wel getest worden door ontwikkelaars. Hierdoor hebben we al een goed beeld gekregen van welke opties, toevoegingen en verbeteringen we kunnen verwachten.

