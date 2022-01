72% van de iPhones draait op iOS 15 (en dat is minder dan normaal)

Apple maakt bekend dat nog geen driekwart van alle moderne iPhones draait op de nieuwste versie van het iOS-besturingssysteem: iOS 15. Dat is veel minder hoog dan we bij voorgaande versies zagen. Als we kijken naar de iPad, dan zien we een nog veel lager cijfer tevoorschijn komen voor iPadOS 15.

Apple updatete onlangs de cijfers die laten zien in hoeverre iOS 15 en iPadOS 15 geïnstalleerd zijn op moderne hardware. Uit die cijfers blijkt dat 72 procent van alle moderne iPhones draait op de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Het gaat in dit geval om smartphones die in de afgelopen vier jaar uitkwamen.

iOS 15 scoort niet heel hoog

Dat Apple alleen naar de afgelopen vier jaar kijkt, is met reden. Neem je namelijk alle apparaten mee die voor de update in aanmerking komen, dan daalt dat getal naar 63 procent. Voor de iPad geldt dat 57 procent van alle moderne apparaten op iPadOS 15 draaien. 49 procent wanneer je alle apparaten meetelt.

Uit de cijfers blijkt verder dat 26 procent van de genoemde iPhones draaien op iOS 14. Slechts twee procent draait op een versie die nog ouder is. Kijken we naar de iPads, dan draait 39 procent nog op iPadOS 14, en vier procent op een oudere versies. Helaas laat Apple niet zien om welke oude versies het gaat.

Alles op een hoop

Wanneer we alle geschikte iPhones weer op een hoop gooien, dan draait dertig procent van alle smartphones nog op iOS 14. Zeven procent werkt nog met een versie die ouder is. Voor alle iPads geldt dat 37 procent draait op iPadOS 14, terwijl veertien procent nog altijd een oudere versie van het systeem laat draaien.

Meestal liggen de installatiecijfers onder iOS- en iPadOS-gebruikers veel hoger. Apple stelt gebruikers sinds kort in staat grote updates over te slaan en dat is wellicht wat je nu terugziet in de cijfers. Veel mensen zijn mogelijk content met iOS 14 en iPadOS 14, en de beschikbare beveiligingsupdates die nog altijd verschijnen.

Apple