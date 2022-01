Third-party iOS-apps maken binnenkort optimaal gebruik van ProMotion

Dankzij de iPhone 13 hebben ook Apple-fans eindelijk de kans gekregen om een hogere verversingssnelheid op smartphones te ontdekken. Al is de ervaring, dankzij het gebrek aan de juiste ondersteuning voor third-party applicaties, nog niet compleet.

Daar komt wel verandering dankzij iOS 15.4. De eerste ontwikkelaarsbeta van het besturingssysteem is uitgerold en voorziet de iPhone van een ProMotion-upgrade.

Dankzij de komst van de iPhone 13 Pro en Pro Max zijn consumenten met een voorkeur voor Apple ook voorzien van 120Hz beeldschermen. De functionaliteit is al jaren een succes aan de Android-kant van de markt. Het is fijn om te zien dat ook iPhone-gebruikers de feature kunnen waarderen, al hebben ze nog niet de volledige ervaring gekregen. De meeste applicaties van ontwikkelaars buiten Apple werden namelijk voorzien van een limiet. Een limiet die de verversingssnelheid vast zet op 60Hz.

Uiteindelijk liet Apple weten dat het ging om een Core Animation bug en dat dit uiteindelijk opgelost zou worden. iOS 15.4 is, nu ontwikkelaars toegang hebben gekregen tot de eerste betaversie, duidelijk de update die dat zal doen. Apollo-ontwikkelaar Christian Selig laat dat vandaag, door middel van onderstaande tweet, weten.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11

— Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022