iOS 15.4: alle features en verbeteringen die naar je iPhone komen

Consumenten met een iPhone kunnen zich op gaan maken voor iOS 15.4. Het nieuwe besturingssysteem wordt achter de schermen ontwikkeld en komt later dit jaar naar gebruikers toe. Wat kunnen we er van verwachten?

Nadat iOS 15.3 voornamelijk probleemoplossingen boodt, is het wel weer tijd voor een update die nieuwe functionaliteiten naar je iPhone brengt. Gelukkig is dat precies wat Apple met iOS 15.4 lijkt te gaan doen.

Dit artikel is gebaseerd op de informatie die naar buiten is gekomen na de eerste betaversie voor ontwikkelaars. Zodra er functionaliteiten geschrapt of toegevoegd worden, zullen we dit artikel bijwerken.

iOS 15.4: dit zijn de nieuwe functionaliteiten

De nieuwe software-update voor je iPhone zal nieuwe functionaliteiten naar de smartphone brengen. Zo wordt Face ID in tijden van COVID-19 een stuk toegankelijker, verschijnen er nieuwe Emoji en wordt een populaire functionaliteit van wachtwoordmanagers overgenomen. Een uitgebreid overzicht:

Face ID

Vanwege de mondkapjesplicht is Face ID in de afgelopen twee jaar minder succesvol dan in de jaren daarvoor. Eerder kwam Apple al met een oplossing voor mensen met een Apple Watch en een iPhone, maar nu zet het bedrijf een volgende stap. Met iOS 15.4 is het mogelijk om de gezichtsherkenning ook met mondkapje te gebruiken.

iPhone-gebruikers moeten Face ID opnieuw instellen en zullen waarschijnlijk zien dat de functionaliteit iets minder goed werkt dan ze gewend zijn, zo laat Apple weten. Het feit dat de functionaliteit na twee jaar eindelijk weer vaak te gebruiken is, zal overigens een hoop doen vergeten.

Emoji in iOS 15.4

Deze nieuwe update brengt ook nieuwe Emoji naar je iPhone. In totaal worden er 37 gloednieuwe gezichten, poppetjes en icoontjes toegevoegd aan de smartphone. Er zit een smeltende emoji, een wijzende emoji én een glijbaan tussen de collectie. Al is dat natuurlijk niet alles.

Buiten alle nieuwe toegevoegde tekentjes zijn er ook huidige emoji voorzien van nieuwe huidskleur en geslachtsopties. In totaal zet dit de teller op 112 nieuwe toevoegingen, wat iOS 15.4 zonder twijfel voor iedereen een interessante update maakt.

Widgets

In Nederland zal dit voor weinig mensen interessant zijn, maar mensen met een Apple Card krijgen op een makkelijke manier meer inzicht in de Wallet-app. Zo zorgt een nieuwe widget ervoor dat je op het thuisscherm van je iPhone direct kunt zien wat het saldo van je kaart is en meer details.

PlayStation 5

Mensen met een Sony DualSense-controller, de controller van de PlayStation 5, kunnen deze optimaal gebruiken voor gaming op iPad en iPhone. Dankzij iOS 15.4 overigens beter dan voorheen, want de adaptive triggers op het apparaat worden nu ook ondersteund.

Wallet in iOS 15.4

Het is voor Europese gebruikers met iOS 15.4 mogelijk om hun vaccinatiebewijs in de Wallet-app te zetten. Via deze weg staat deze altijd gereed op je iPhone. Handig, want je zult hem de komende maanden flink nodig hebben.

iCloud

Apple neemt met het nieuwe besturingssysteem een handige functionaliteit over van veel wachtwoordmanagers. Het gaat om de mogelijkheid om notities toe te voegen bij opgeslagen wachtwoorden. Uiteraard gaat het hierbij om wachtwoorden die zijn opgeslagen in de iCloud Keychain.

Apple TV

tvOS 15.4, de nieuwe update voor de Apple TV, gaat de samenwerking met de iPhone nog meer verbeteren. Door de combinatie met iOS 15.4 is het mogelijk om snel in te loggen op WiFi-netwerken.

Consumenten kunnen overigens ook kiezen wat er in het Volgende scherm komt te staan in de Apple TV-app. Nu wordt dit automatisch bepaald. Het is mogelijk om voor een stilgezette frame te kiezen of voor de poster van de desbetreffende titel.

Verbeteringen in iOS 15.4

iOS 15.4 voegt niet alleen nieuwe functionaliteiten toe aan je iPhone. De aankomende update zal ook een paar dingen gaan verbeteringen. We zetten ze voor je op een rij:

Beltonen op AirPods, of andere audio-apparaten, worden niet meer in kwaliteit verlaagd. De kwaliteit zal alleen naar beneden gebracht worden op het moment dat je de oproep beantwoord.

Het is mogelijk om met de PassKey-technologie in te loggen op websites en applicaties die deze ondersteunen

SharePlay is nu standaard te kiezen onder de Deel-opties op je iPhone. Uiteraard wel alleen bij ondersteunde applicaties.

De AirPods pop-up op het scherm van je iPhone laat nu een kleine (L) en (R) zien.

Je kunt voor Notities verschillende gebaren instellen. Zo bepaal je zelf wat je kunt doen met een veeg van linksonder en van rechtsonder.

iOS 15.4: deze problemen worden opgelost

Naast de introductie van een hoop verbeteringen en nieuwe functionaliteiten, zijn er ook daadwerkelijk problemen die worden opgelost. Gezien de eerste ontwikkelaars beta pas net verschenen is, weten we op dit moment nog niet heel veel op dit gebied.

Wat we wel weten is de ontwikkelaars toegang krijgen tot ProMotion. Dat was natuurlijk al het geval, maar door een vervelende fout konden de meeste ontwikkelaars slechts 60Hz verversingssnelheid benutten. Dankzij iOS 15.4 zijn deze applicaties ook te gebruiken met een verversingssnelheid van 120Hz.