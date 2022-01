Release candidate laat zien dat iOS 15.3 alleen problemen oplost

Afgelopen donderdag bracht Apple de releasekandidaat van iOS 15.3 uit voor ontwikkelaars. Datzelfde geldt voor iPadOS 15.3. Verrassend genoeg bieden de software-updates enkel bugfixes en dus oplossingen voor verschillende problemen. Het ziet er niet naar uit dat we dus nieuwe functies en mogelijkheden kunnen verwachten.

Verder is het zo dat er tevens releasekandidaten beschikbaar zijn voor macOS Monterey 12.2, watchOS 8.4 en tvOS 15.3. Medio december bracht Apple de eerste bèta uit voor iOS 15.3 en iPadOS 15.3. Destijds was ook duidelijk dat er geen nieuwe functies waren. De kans is groot dat die er dus helemaal niet zijn, blijkt nu.

iOS 15.3 als probleemoplosser

Dat kunnen we met enige zekerheid zeggen. Releasekandidaten zijn namelijk de laatste versies die Apple uitbrengt voordat de openbare versies verschijnen. In een bericht aan ontwikkelaars laat het bedrijf nu alvast weten dat die aanbeveelt dat iedereen de nieuwe iOS-versie downloadt. Datzelfde geldt voor de andere updates.

Helaas is niet precies duidelijk welke problemen Apple oplost. Mogelijk brengen de updates voor macOS, iOS en iPadOS oplossingen met zich mee voor de bekende Safari-bug. Dat is de bug die gebruikersgegevens lekt wanneer je meerdere tabs opent binnen je browser. Dit komt door een verkeerde api-implementatie.

Verwarring over de naam

Er bestaat tot slot wat verwarring over de namen van de software-updates. Pakketten die slechts bugfixes en prestatieverbeteringen aanbieden, ziet Apple als een kleine update. Nu draaien veel iPhones bijvoorbeeld op iOS 15.2.1, dus dan zou dit 15.2.2 moeten worden. Maar het wordt dus uiteindelijk iOS 15.3.

De .3 in de naam doet vermoeden dat het wel degelijk om een grote update gaat die nieuwe functies met zich meebrengt. Maar niets is minder waar dus. Wellicht ziet Apple de oplossingen voor alle ontstane problemen als grote toevoegingen, waardoor het de naam kan verantwoorden. Wanneer de updates precies arriveren, dat is nog niet bekend. Maar het hoeft niet lang meer te duren.

