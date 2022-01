iOS 15.3: alles wat je moet weten over de nieuwe update voor je iPhone

In het najaar van 2021 werden iPhones wereldwijd voorzien van een nieuwe besturingssysteem: iOS 15. Een systeem dat alles behalve uitontwikkeld is én binnenkort toe is aan zijn derde variant. Maar wat kunnen we allemaal verwachten over iOS 15.3?

Op dit moment is iOS 15.3 nog in ontwikkeling en wordt de software door zogeheten betatesters getest. Apple neemt feedback van deze groep mensen over en implementeert het in de nieuwe versie van het systeem. Net zo lang tot het tijd is om alle gebruikers wereldwijd te voorzien.

Wat kunnen we verwachten van iOS 15.3?

iOS 15 is inmiddels al een paar maanden beschikbaar op de markt, maar draagt nog niet alle aangekondigde functionaliteiten met zich mee. Het huidige systeem (iOS 15.2) bracht ons bijvoorbeeld SharePlay, Digital Legacy en nog heel veel meer. iOS 15.3 zal dit waarschijnlijk ook gaan doen. Al blijft het natuurlijk de vraag welke features de aandacht krijgen.

De hoop is er dat Apple eindelijk stappen zet met Universal Control. Dankzij deze functionaliteit is het mogelijk om iPadOS en macOS beter met elkaar samen te laten werken. Zo is het mogelijk om met één muis verschillende Apple-apparaten te besturen en kunnen consumenten één toetsenbord gebruiken. De verwachting was dat we de functionaliteit vorig jaar al te zien zouden krijgen, maar die deadline is doorgeschoven naar het voorjaar van 2022. De hoop is er dus dat iOS 15.3 de eerste tekenen laat zien van een feature die ook zonder twijfel impact zal hebben op iOS.

Welke problemen worden er opgelost?

iOS 15.3 zal, net als de voorgaande besturingssystemen, wat probleemoplossingen met zich meebrengen. Eerder werd een groot probleem ontdekt in de HomeKit API die kwaadwilligen uit kunnen buiten. Dit brengt gebruikers met iOS 14 of iOS 15 in gevaar. Apple werkt met de huidige update aan een oplossing voor dat probleem. Het was eigenlijk al de bedoeling dat Apple dit met iOS 15.2 al op zou lossen, maar helaas is het bedrijf daar niet in geslaagd. Tot die tijd worden consumenten aangeraden om de Home-snelkoppelingen uit het bedieningspaneel te halen.

Naast het bovenstaande probleem zal Apple met iOS 15.3 ook andere problemen aanpakken. Wanneer duidelijk wordt welke problemen dat zijn, passen we dit artikel aan.

Wanneer verschijnt iOS 15.3?

Een officiële datum voor de lancering van iOS 15.3 hebben we op dit moment nog niet. Wel weten we dus dat Apple het besturingssysteem, samen met de leden van het betaprogramma, aan het testen is. Als we kijken naar voorgaande besturingssystemen, en de tijd die er tussen de updates zat, is het niet gek om ongeveer een week of zeven te rekenen. Gezien iOS 15.2 op 13 december 2021 verscheen, zouden we dus rekening kunnen houden met met een lancering aan het einde van deze maand of aan het begin van volgende maand.

Mocht meer informatie beschikbaar zijn, werken we dit artikel bij.

Hoe haal je de software binnen?

Wanneer iOS 15.3 officieel uitgerold wordt voor je iPhone kun je de update gewoon via de standaard manier binnenhalen. Dat doe je dus door naar Instellingen -> Algemeen-> Software-update te gaan. Wanneer de nieuwe update voor je klaarstaat kun je deze downloaden en vervolgens installeren.