iOS 15.2.1: deze verbeteringen zijn nu beschikbaar voor op je iPhone

Regelmatig worden de iPhone en iPad voorzien van updates. Het is meestal verstandig om die te downloaden, omdat ze er voor zorgen dat je apparaat net even iets veiliger is. Apple heeft nu iOS 15.2.1 uitgebracht.

iOS 15.2.1 voor je iPhone is niet de meest spannende update die het bedrijf heeft uitgebracht. Het is meer een tussendoor update die een paar problemen oplost.

iOS 15.2.1 op de iPhone

Als we kijken naar wat de iOS 15.2.1-update volgens Apple brengt, dan zijn er eigenlijk twee punten die specifiek opvallen. Ten eerste is er een probleem rondom de Berichten-app opgelost. Wanneer je iCloud Link stuurde, dan werden foto’s niet geladen. Dat zou nu tot het verleden behoren. Daarnaast was er een probleem met CarPlay. Zo nu en dan konden gebruikers last hebben van third-party apps die niet op de correcte manier reageerden om hun input. Mocht je een iPad hebben, dan is ook daar een update voor uitgerold. Het gaat om iPadOS 15.2.1. Deze verhelpt hetzelfde probleem met de Berichten-app, maar lost daarna ook wat bugs rondom HomeKit op.

Ook dat is dus niet super spannend. Tegelijkertijd wordt er buiten de iOS 15.2.1-update ook nog gewerkt aan iOS 15.3. Daarvan is er voor beta-gebruikers een nieuwe update uitgebracht. Het lijkt er op dat deze niet echt nieuwe functies toevoegt. In plaats daarvan komen er vooral oplossingen voor problemen.

Haal hem binnen

Heb je de iOS 15.2.1 nog niet binnengehaald, dan kun je dat nu doen. Ga daarvoor in je iPhone of iPad naar Instellingen en kies vervolgens voor Algemeen. Bij de optie Software-update zie je dan de mogelijkheid om de nieuwe update binnen te halen. Op iPhone is de update 971,8 MB groot, dus die heb je redelijk snel binnen gehaald. Wil je meer lezen over alles dat met de iPhone te maken heeft? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.