De HomePod mini lijkt in 2022 eindelijk ook in Nederland te verschijnen

Apple is bezig met het testen van Zweedse-taalondersteuning voor Siri op de HomePod mini. Dat is het nieuws dat Macradion naar buiten brengt. Klinkt misschien niet heel interssant voor de Nederlandse consument, maar dat is het wel degelijk.

Het feit dat Apple bezig is met het implementeren van de Zweedse taal voor de slimme speaker laat zien dat het bedrijf plannen heeft om uit te breiden. De HomePod mini is namelijk nog niet beschikbaar in Zweden en zal dat binnenkort wel zijn. Goed nieuws voor Nederlandse consumenten, want hetzelfde traject lijkt ook voor ons land van start te gaan.

Apple brengt HomePod mini naar Nederland

Volgens de informatie van Macradion wordt de HomePod mini in 2022 niet alleen in Zweden uitgebracht. Ook Nederland, België, Zwitserland en Rusland zullen volgen. Dat is de conclusie die wordt getrokken, nadat er in december een update voor de speaker verscheen. In die update is de ondersteuning voor talen die in deze landen gesproken wordt uitgerold. Het gaat om de volgende:

Duits (Zwitserland)

Frans (België)

Frans (Zwitserland)

Italiaans (Zwitserland)

Nederlands (Nederland)

Russisch (Rusland)

Vlaams (België)

Zweeds is nog niet toegevoegd aan de lijst met ondersteunde talen voor de HomePod mini, maar dat zal binnenkort dus wel gaan veranderen.

Twee jaar later

Het heeft even geduurd, maar in 2022 lijkt het eindelijk zover te zijn. De HomePod mini zal, via officiële weg, te koop zijn in Nederland. De slimme speaker werd in oktober 2020 aangekondigd en kreeg eind vorig jaar een upgrade. Tot op heden was hij in 17 landen beschikbaar. Hieronder vielen landen als Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Allemaal in de buurt van Nederland en België, maar door het gebrek aan ondersteuning voor de Nederlandse taal verscheen de speaker nog niet.

In november dit jaar kreeg de speaker geen grote upgrade. Wel werd de HomePod mini voorzien van een aantal nieuwe kleurenopties. De speaker was vanaf dat moment beschikbaar in de kleuren geel, oranje en blauw.