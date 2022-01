De HomePod die Apple voor ogen had, maar nooit het daglicht zag

De HomePod is een slimme speaker met een stekker, waardoor je hem eigenlijk op een vaste positie in huis plaatst voor het gebruik. Maar dat is niet altijd het geval geweest. Apple had namelijk ooit andere plannen voor het slimme audiosysteem, waardoor je er wat flexibeler mee om had kunnen gaan. Wat niet is, kan altijd nog komen, natuurlijk.

Apple had namelijk het idee om de HomePod te voorzien van een ingebouwde accu. Daar is nu een gerucht over verschenen. De geruchtenmaker meldt dat er zelfs een prototype van dit product beschikbaar was. Verder kwam het echter niet, aangezien Apple die versie van de speaker nooit uitgebracht heeft (tot op heden).

HomePod met accu aan boord

Wel bracht Apple natuurlijk een tweede versie van de slimme speaker uit, in de vorm van de HomePod mini. Ook de mini heeft gewoon een stekker, waardoor de kans groot is dat je hem een vaste plek op de kast gegeven hebt. Erg flexibel zijn die slimme speakers dus niet, maar de vraag is of dat echt nodig is.

Technisch gezien is het mogelijk de HomePod mini ook buiten te gebruiken. Het gevaarte beschikt namelijk over een usb-c-aansluiting. Mocht je een powerbank hebben die sterk genoeg is, dan zou je de speaker ook buitenshuis kunnen gebruiken. Heel praktisch is het misschien niet. Maar als je het écht wil, dan kan het wel.

Draagbare, slimme speakers

Het concept van de draagbare, slimme speaker is echter niet vreemd. Onder meer Sonos bracht eerder zo’n soort speaker uit, namelijk de Sonos Move. Dit is een bluetooth- en wifi-speaker, die toegang biedt tot verschillende stemassistenten. Wanneer er wifi in de buurt is, dan is ook de gekozen stemassistent beschikbaar.

Het kan handig zijn voor momenten waarop je in de tuin zit en bijvoorbeeld de slimme tuinverlichting wil activeren. Echter, wanneer je geld genoeg hebt voor slimme tuinverlichting, dan heb je waarschijnlijk ook wel natuurbestendige speakers geïnstalleerd waarmee je ze bedient. Draagbare, slimme speakers lijken daardoor niet echt een gat in de markt te slaan; dat kan de reden zijn dat Apple nooit verderging dan het prototype.

