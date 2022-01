Google wil zelfde ecosysteem als Apple en zet er in 2022 vol op in

Google heeft zijn doel voor dit jaar bekendgemaakt. Onder de vlag ‘Better Together’ wil het Amerikaanse bedrijf praktisch gezien het handige ecosysteem van Apple evenaren.

Dat doel wil het bedrijf van CEO Sundar Pichai bereiken door nieuwe applicaties uit te rollen. Deze apps moeten, met behulp van bedrijven als HP en Intel, alle systemen van het bedrijf met elkaar integreren.

Google jaagt op Apple’s ecosysteem

Android-functionaliteit Fast Pair is op dit moment de grootste focus van Google op dit gebied. Met de functionaliteit is het nu al mogelijk om bluetooth-apparaten snel met je smartphone te verbinden. Dat kan binnenkort dus ook op je Windows-computer of je Chromebook. In een blogbericht laat Google overigens weten dat de functionaliteit in de komende maanden ook beschikbaar wordt voor zowel Google TV als Android TV.

Uiteraard wordt er met de uitbreiding ook gericht op een betere verbinding tussen smartphone en computer. Via Fast Pair is het mogelijk om meldingen te ontvangen en oproepen of berichten te beantwoorden. Net zoals je dat op dit moment ook kunt doen met Apple en zijn apparaten.

Naast de uitbreiding van Fast Pair komt ook Nearby Share, een alternatief voor Apple’s AirDrop, als het goed is ook naar het besturingssysteem van Microsoft. Via deze weg is het mogelijk om snel en makkelijk bestanden, foto’s en video’s van je smartphone naar je computer te sturen. En andersom, natuurlijk.

Chromebook en Windows

Fast Pair is overigens niet de enige functionaliteit, en applicatie, waarmee Google zijn doel wilt bereiken. Zo werkt het bedrijf naar eigen zeggen ook aan een technologie voor koptelefoons, zodat deze makkelijk van verbinding kunnen wisselen tussen verschillende apparaten. Iets waar de Sony-WH1000XM4 bijvoorbeeld om geroemd wordt.

Verder wil Google met Phone Hub ervoor zorgen dat WhatsApp-berichten direct op een Chromebook ontvangen kunnen worden én consumenten de foto’s van hun smartphone kunnen bekijken. Oh, en wanneer je een WearOS-smartwatch om de pols hebt hangen is het ook gewoon mogelijk om tablets en telefoons te ontgrendelen met die smartwatch. Handig, hoor!