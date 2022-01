Apple profiteert volgens Google van ‘pesterijen’ rondom Berichten app

Google heeft Apple ervan beschuldigd te profiteren van pesterijen door de Berichten app. Het bedrijf zegt dat het een doelbewuste strategie is, om Android-gebruikers tot tweederangsburgers te maken op de iMessage-dienst van Apple.

De berichtendienst van Apple bevat, naast een aantal iOS-exclusieve functies zoals Memoji, nog een andere feature. In de Berichten app worden sms’jes van Android-gebruikers in een groene tekstballon geplaatst, terwijl berichten van iPhone gebruikers in het gebruikelijke blauw worden getoond. Dit kleurverschil heeft Berichten tot een statussymbool gemaakt onder Amerikaanse tieners. Daardoor zouden jongeren onder druk komen te staan om een iPhone te kopen. Android-gebruikers worden soms zelfs verstoten. Opduiken in een groeps-chat als een groene ballon is voor sommigen een sociale ‘faux pas’ geworden.

Een recent bericht in The Wall Street Journal belichtte deze trend en dat leidde tot een reactie van zowel het Android-team als Google’s hoofd van Android, Hiroshi Lockheimer.

Groen vs. Blauw: Google tegen gevolgen van Berichten app

“De Berichten app mag niet profiteren van pesterijen. Sms’en moet ons samenbrengen, en de oplossing bestaat. Laten we dit als één industrie oplossen,” was te lezen op het officiële Android Twitter-account.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

iMessage should not benefit from bullying. Texting should bring us together, and the solution exists. Let’s fix this as one industry. 💚💙 https://t.co/18k8RNGQw4 — Android (@Android) January 8, 2022

Google’s Lockheimer was nóg feller: “Het voortrekken van de eigen smartphone binnen de Berichten app is een gedocumenteerde strategie. Maar het gebruikmaken van groepsdruk en intimidatie als een manier om producten te verkopen is onoprecht voor een bedrijf dat menselijkheid en rechtvaardigheid als een kernonderdeel van zijn marketing heeft. Er bestaan nu al standaarden om dit te verhelpen.”

Apple: ‘Het beschikbaar maken van de Berichten app op Android zou ons meer schaden dan helpen’

Apple’s strategie met betrekking tot de Berichten app is al lang duidelijk. Maar onlangs bleek uit interne e-mails van leidinggevenden van het bedrijf, die tijdens de recente rechtszaak tegen Epic Games aan het licht kwamen, nogmaals het bewuste belang van deze strategie. Apple heeft eerder overwogen om de iMessage dienst ook beschikbaar te maken voor Android om meer gebruikers aan te trekken. De conclusie was echter dat dit “ons meer zou schaden dan helpen” (aldus Apple-topman Phil Schiller). Een andere kaderlid, Craig Federighi, zei het zo: “Een Berichten app voor Android zou alleen maar een obstakel wegnemen voor iPhone-families om hun kinderen een (goedkopere) Android-telefoon te geven.

Google praat in eigen voordeel

De tussenkomst van Google is natuurlijk niet louter altruïstisch. Want het bedrijf zou er natuurlijk enorm van profiteren als Apple zijn iMessage-dienst beschikbaar zou maken op Android. Google heeft er daarom onlangs ook op aangedrongen, dat Apple de volgende generatie sms-standaard RCS gaat ondersteunen. RCS moet SMS namelijk gaan vervangen. Google heeft hiervoor al de steun gekregen van diverse grote Amerikaanse providers.

Daarnaast is Google niet bepaald het juiste bedrijf om om kritiek te leveren op de berichten-strategie van andere bedrijven. Ars Technica-redacteur Ron Amadeo merkte op Twitter fijntjes op, is de zoekgigant berucht om zijn beroerde prestaties op het gebied van berichten-apps. Sinds iMessage in 2011 uitkwam, heeft het bedrijf maar liefst 13(!) aparte berichten-apps gelanceerd. De meesten daarvan gingen roemloos ten onder.