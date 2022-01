Garmin Venu 2 Plus: nieuwe smartwatch werkt ook met Siri

Vanaf nu is Siri, de slimme assistent van Apple, ook op andere smartwatches te gebruiken dan de Apple Watch. Dat wordt duidelijk door het nieuws dat Garmin naar buiten brengt tijdens CES 2022.

Het bedrijf heeft onder andere de nieuwe Garmin Venu 2 Plus smartwatch naar buiten gebracht. Het model is, zoals je gewend bent, volledig gericht op sporters. Sporters die dus ook zonder Apple Watch gebruik kunnen maken van Siri.

Garmin Venu 2 Plus met Siri

Met de Venu 2 Plus doet Garmin precies wat verwacht wordt van het bedrijf. Het gaat om een smartwatch die volledig gericht is op sporters en hun gezondheid. De Venu 2 Plus meet naast je sportieve activiteiten nog veel meer dingen. Denk hierbij aan de slaap van de gebruiker, de stress van de gebruiker en zelfs de energie van de gebruiker. Uiteraard zijn er ook veel opties met betrekking tot verschillende workouts te vinden op het nieuwe horloge van Garmin.

Al is de grootste verrassing de ondersteuning voor veel verschillende stemassistenten. Waar Google Assistant doorgaans op andere apparaten te vinden is blijven Samsungs Bixby en Apples Siri normaal gesproken op de eigen apparaten. Maar wanneer consumenten met een iPhone gebruikmaken van de nieuwe Garmin Venu 2 Plus komt daar verandering in. Siri is in dat geval gewoon te gebruiken om bepaalde functionaliteiten op de smartwatch te activeren of vragen te stellen. Gewoon zoals je gewend bent, dus.

Wat heeft de smartwatch nog meer te bieden?

De Garmin Venu 2 Plus is vergelijkbaar met de 2 en 2S, maar draagt wel een aantal nieuwe functionaliteiten met zich mee. De grootste is de ondersteuning van verschillende spraakassistenten, maar ook de belfunctie is noemenswaardig. Het is mogelijk om inkomende oproepen te beantwoorden via de smartwatch en het gesprek, zonder je smartphone te gebruiken, te voeren. Al moet je telefoon logischerwijs wel gewoon in de buurt zijn om dit te kunnen doen.

Verder is de smartwatch voorzien van een uitstekende accu, waarmee je zo’n negen dagen op een volle lading kunt doen. Wil je er echt het maximale uithalen is het mogelijk om de bespaarmodus te gebruiken. Die schakelt bepaalde functionaliteiten uit, zodat je zelfs tien dagen met een volle lading kunt doen. Uiteraard wordt dat wel echt een stuk minder op het moment dat je de GPS-functionaliteiten van de Garmin Venu 2 Plus gebruikt. Dan is het mogelijk om maximaal 24 uur met een volle lading te doen.

De Garmin Venu 2 Plus is te koop in de kleuren wit, grijs en zwart. De prijs: €449.