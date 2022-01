Forza Street wordt na anderhalf jaar van de App Store afgehaald

In de lente van 2020 kwam Turn 10 Studios met de game Forza Street op de App Store. Daarmee kwam dus een Microsoft-game uit op een Apple-platform.

Hoewel de Forza-reeks echt heel erg goed is, was Forza Street dat niet helemaal. En daarom is nu besloten om de game van de App Store af te halen.

Forza Street verdwijnt van App Store

Op het blog heeft men bekendgemaakt dat er gestopt wordt met Forza Street. Volgens de ontwikkelaar was het geen gemakkelijke keuze. Dat betwijfel ik overigens, want zo goed was de game niet. Maar goed, als je de game speelt, dan kun je nog wat dingen verwachten. Zo is er nu een nieuwe wagen uitgebracht om mee los te gaan. Verder zijn er nog een paar speciale Spotlights. Ook is het fijn dat men voor het daadwerkelijk verwijderen van de game nog heeft besloten om de Energy Recharge te versnellen. Op die manier hoef je minder lang te wachten voordat je weer kunt gaan racen. Tot slot zijn de dingen die je in de game met in-game geld kunt kopen een stuk goedkoper geworden. Zo speel je dus sneller dingen vrij.

Mocht je Forza Street onlangs nog actief hebben gespeeld en daarbij in-game aankopen gedaan, dan krijg je nu je geld terug. Iedereen die dat de laatste dertig dagen heeft gedaan, krijgt zijn geld automatisch terug. Mocht je dat dus via de App Store hebben gedaan, dan wordt dat gecrediteerd. Dus houd je balans in de gaten.

Forza Horizon 5 op je iPad

Goed, Forza Street was het dus niet, maar je kunt alsnog Forza Horizon 5 op je iPhone of nog beter, op je iPad te spelen. Dat stream je dan via de Xbox Game Pass. Controllertje erbij en gaan. Het enige dat je nodig hebt naast een actief abonnement daarop, is een goede internetaansluiting.