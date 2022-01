Hoe je Fortnite binnenkort weer op je iPhone kan spelen

Door de strijd tussen Apple en Epic is het al een tijdje niet mogelijk om Fortnite te spelen op de iPhone, iPad of andere smartphones. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat de game op de App Store komt.

Toch kun je volgende week alsnog Fortnite op je iPhone gaan spelen. En dat is te danken aan Nvidia. Zij laten op hun eigen blog weten hoe het allemaal mogelijk wordt gemaakt.

Fortnite te spelen op je iPhone

Via GeForce NOW gaat Nvidia volgende week een gesloten beta houden, waarmee het mogelijk is om via de Safari web browser games te streamen en je dus Fortnite kunt gaan spelen. Het is een omweg die al bij andere toepassingen succesvol is gebruikt en perfect werkt als omweg wanneer je niet zelf de app op de App Store kwijt kan. We zagen dit al eerder bij de Xbox Game Pass. Ook die service kun je via de browser bereiken. Je kunt dan van die webpagina een app maken voor je iPhone en op die manier makkelijk inloggen.

Alle GeForce NOW-leden kunnen zich opgeven voor deze test, maar niet iedereen zal toegang krijgen. Men wil gaan onderzoeken hoe de servers het houden wanneer veel gamers op deze manier Fortnite spelen. Ook is het een mooie manier om te kijken hoe de touch controls werken. Het lijkt er daarmee op dat je dus de console- of de pc-versie van de game voorgeschoteld krijgt met Touch-controls. Het is dus even afwachten hoe dat precies gaat werken. Daarnaast stream je dus de game in plaats van dat je hem op je iPhone hebt staan. Hoewel dat streamen steeds beter gaat, is het zeker niet zo fijn als dat je de game direct speelt. Dus ook op dat gebied is het dus nog even afwachten hoe het gaat lopen.

Wat gaat Apple doen

En dan heb je natuurlijk nog de vraag wat Apple gaat doen. Het voelt een beetje als het Paard van Troje dat op deze manier binnenrijdt. Fortnite is namelijk de game waarmee de hele strijd begon tussen Epic en Apple. Door gebruik te maken van deze constructie worden alle beperkingen omzeild en dat kan toch niet helemaal de bedoeling zijn.